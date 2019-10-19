【港超聯】富力燕子崗8球大勝元朗　楊正光大讚一位新兵

港超聯今日（19日）戰火重燃，「富豪球會」富力R&F繼續於廣州燕子崗球場出戰，最終以8：0大勝佳聯元朗。

富力第三輪聯賽主場賽事，曾因比賽接近10月1日中國國慶而改期。富力上半場很快便入局，前鋒迪布利於11及24分鐘梅開二度，加上兩位外援古拿及伊高沙托尼分別取得加盟後首個入球，半場已遙遙領先四球。

迪布利（中）今仗個人連入四球。（香港足總提供）

迪布利大四喜 元朗慘吞8蛋

換邊後元朗有守將曾至孝擺烏龍，而迪布利最終也食出「大四喜」，分別在在72及88分鐘再下兩城。而射手利安高也分一杯羹，在比賽尾段取得進帳，最終富力以8：0大破元朗，全取3分後升至聯賽第二位。落敗的元朗則在多踢一場的情況下，較香港飛馬多1分，排尾二。值得一提的是，燕子崗上季主場人數平均維持於700至800名之間，惟今場僅得316名觀眾入場。

今季加盟富力的伊高沙托尼（左）終於「開齋」。（香港足總提供）

方栢倫首任正選 跟伊高擦出火花

富力主教練楊正光賽後讚賞球員表現落力，助球隊取得壓倒性優勢，「球員很進取也踢出部署，今場顯示出球隊的團體精神及能力。對上兩場也輸波收場，對球員很大打擊，希望透過大勝去增強信心，迎戰之後更多重要的賽事。」楊正光又指漫長的休戰期對富力反而是好事，能讓陣中球員養傷，及令新加盟的主力磨合。

富力對佳聯元朗戰况（按圖放大）：

+ 3 + 2

富力今季多以羅港威出任左閘，此役卻派出方栢倫首任正選。楊正光也特別提到此子：「過往跟他合作過，知道他助攻能力很強。派他任正選是經過悉心考量，希望透過傳中能夠創造更多埋門機會，今日他跟伊高沙托尼的配合十分出色，很滿意他的表現。」

元朗隊長法比奧（左）率領的後防線，今仗慘食8隻光蛋。（香港足總提供）

陳文俊：優勝劣敗

至於元朗主教練陳文俊則認為，今場比賽是優勝劣敗，「球隊狀態不佳，行動上不一致，也愈踢愈失信心。相反富力個人能力，及身體對抗性也很強。」他表示教練團會分析及檢討不足，期望提升球員信心跟狀態，並稱球會在成績上沒太大壓力，於菁英盃賽事會繼續以老帶新，給予年青球員更多上陣機會。