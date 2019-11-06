【港足．U19亞錦賽】香港U18正選大換血　劉家喬建功1：1和朝鮮

亞洲足協19歲以下青年錦標賽外圍賽，早前受集訓「飲酒事件」困擾的香港U18，今日（6日）於首場分組賽對朝鮮交出不俗表現，以1：1賽和朝鮮。

亞洲足協19歲以下青年錦標賽外圍賽K組賽事於印尼雅加達上演，港足U18將跟東道主印尼、朝鮮及東帝汶進行單循環賽事。港隊若要躋身明年10月在烏茲別克進行的決賽周，便需拿下小組首名，或成為四支最佳次名球隊之一。

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香港U18陣容與早前到台灣出戰邀請賽、及9月赴泰國集訓的陣容比較，變動不少。（AFC）

陳晉一（右二）出任香港U18隊長。（AFC）

陣容大換血 邀請賽正選僅4人鬥朝鮮

港隊首場賽事即要跟同組實力最強的「宿敵」朝鮮交手，跟上月到台灣踢邀請賽比較，港隊今場正選陣容出現頗大變動，僅得黎培基、鄭進泓、余在言及梁祐維4名球員留在陣中，前隊長伍啟睿、在高雄踢足3場的楊紫彬及葉卓文等皆列後備。

港隊派出標準流浪守門員盧兆崎把關，而今屆在愉園表現出色的黎培基也正選上陣，缺席台灣邀請賽的傑志小將陳晉一則擔任隊長。

香港U18今年9月赴泰國集訓時爆出球員飲酒事件，當時主教練安頓遭暫停職務，今次出賽改由技總監艾拿臣（右一）領軍。（足總提供）

朝鮮無論身形及速度俱佔優，但香港U18小將以勤力跑動及專注拉近雙方差距。（AFC）

張廣然一扭三 助攻劉家喬妙射建功

早段港隊雖然受壓，但企穩陣腳後於逐漸嘗試組織攻勢，12分鐘陳晉一長傳分至右路，張廣然被三名朝鮮守衛下突圍而出，再傳至禁區內的劉家喬，後者以「通坑渠」避過朝鮮中堅後再勁射遠柱入網，助港隊先開紀錄。

港隊領先後加強防守，惟最終在66分鐘失守，遭朝鮮球員左路殺入禁區，再傳中予隊友射入空門。朝鮮其後不斷向港隊施壓，希望反勝，但踢到末段，部份朝鮮球員亦抽筋，港隊最終以1：1逼和朝鮮，縱然未能取得雙方在各年齡層交手中的首次勝利，但結果已令人鼓舞。香港若要爭取出線，稍後對東道主印尼及東帝汶必需全力爭勝。

U19亞錦賽，劉家喬為香港對朝鮮打開紀錄。（AFC）

劉家喬：關鍵是奮鬥至最後一刻



港隊入球功臣劉家喬賽後相當高興，他坦言自己賽前已很渴望在朝鮮身上取得入球，「可是當我真的做到了，卻又有點難以置信，因為他們的確是支實力很強的球隊！」小港腳這場大部份時間主守，下半場面對朝鮮強攻仍能守住和局，劉家喬認為全隊已傾盡全力，「我們由開始到最後一分鐘也很有紀律，沒有給予對方太多在禁區內起腳的機會，關鍵在於大家能將那股奮鬥精神維持到最後一刻。」

賽果無疑是對港足U18的一支強心針，要在今次外圍賽中爭取晉身決賽周並非不可能，劉家喬指：「賽後看見每一位隊友都很激動，且很有動力及鬥心，全隊都希望在之後的比賽中做得更好。不過我們應盡快忘記這場勝利、回復心情，專注於餘下鬥印尼及東帝汶的比賽上。」