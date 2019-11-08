【港足．U19亞錦外】香港U18吞印尼4蛋　晉級仍有一線生機？

亞洲足協19歲以下青年錦標賽外圍賽，上場意外賽和朝鮮的港足U18，面對東道主印尼未能交出首仗表現，最終以0：4不敵對手。

港隊首場分組賽跟朝鮮踢成1：1，各得1分，而第二個比賽日則遇上另一支東道主印尼。在朝鮮同日較早前大破東帝汶4：0下，港隊若要爭取小組首名直接晉身決賽周的資格，今仗至少需要賽和對手。

去年在U19亞錦賽殺入8強的印尼，今年早早開始備戰，10月中曾友賽中國U19，當時印尼一口氣在上半場攻入3球，中國隊在換邊後僅以12碼破蛋，最終印尼以3：1取勝，狀態及實力俱不俗。

延伸閱讀：

【港足．U19亞錦賽】香港U18正選大換血 劉家喬建功1：1和朝鮮

港足U18今日迎戰東道主印尼，進行亞錦外第二場分組賽。（足總提供）

盧兆崎救險球 仍難阻港隊落敗

在足總技術總監、冰島籍主帥艾拿臣領軍下，港隊此役收起兩大主力，對朝鮮時憑個人突破交出助攻的張廣然，以及取得入球的劉家喬均先列後備；而盧兆崎、陳晉一跟黎培基3位港超球員繼續擔正。

開賽11分鐘，港隊由王晉接應右路角球，無人看管下於小禁區對出頂頭槌攻門，惟僅僅斜出。印尼U19行軍瞬速，數腳傳送便能製造射門機會，港隊門將盧兆崎雖在數分鐘內接連擋出兩記近門施射。

不過踢至25分鐘，港隊遭印尼一記長傳撕破防線，敵軍第一時間撞射入網，加上印尼5分鐘後再破門，港隊半場落後兩球。換邊後印尼憑罰球及12碼再下兩城，而港隊則再無組織攻勢之力，最終小港腳以4球飲恨。

艾拿臣領軍下港隊表現漸有起色，但基本功仍有待加強。（足總提供）

艾拿臣批港隊失球愚蠢

港隊主帥艾拿臣承認印尼球員實力較港將強，尤其在體型及心理上已相當成熟，也指出港隊在3日內連續跟兩支勁旅交鋒，表現下滑是正常現象，「防守朝鮮已花去球員們很多體力，今場很難要求他們再這樣踢，所以才會踢得沒那麼保守。」不過他卻認為港隊部份失球十分愚蠢，「球員犯錯、讓對方很容易入球，特別是最後那球12碼，可是至少他們也拚至最後一刻。」

港隊3日內兩戰，以4球不敵印尼。（AFC）

賽後以1和1負排小組第3的港隊，得失球差為「-4」，而次席的朝鮮則為「+4」。港隊下周日（10日）最後一輪對東帝汶必須盡可能大勝，再寄望朝鮮不敵印尼，才能以較佳得失球差壓過朝鮮取得小組次名。而假若港隊可在共12支小組次名球隊中成為首4名，便能晉級至明年10月在烏茲別克進行的決賽周。