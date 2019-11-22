【謝德謙︱英超遊物】阿歷山大阿奴進可攻退可守　有買貴無買錯

經過周中的國際賽期英超將重燃戰火，說到對上一周最矚目比賽一定是榜首大戰利物浦對曼城這場比賽，當中哪一個鏡頭又令你最深刻難忘呢？我印象最深刻就是有一個禁區內出現了一個爭議性手球的利物浦右後衛，亦都是今次英超遊物主角阿歷山大阿奴啦！ 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

阿歷山大阿奴電競評語：價錢雖貴 但攻守能力強

在英超生涯已經踏入第四個年頭，表現由第一年大家覺得他不是很穩陣，到現在已是利物浦常規正選兼英格蘭國家隊成員，可見這小子正在不停進步。只有21歲的阿歷山大阿奴，出擊能力十分之強，傳中及死球落點更是球隊殺着，亦會不斷進入禁區參與進攻，可以說是打多一名中場一樣！

阿歷山大阿奴出擊能力十分之強，傳中及死球落點更是球隊殺着。（Getty Images）

英超第13輪賽程，焦點賽事是曼城主場迎戰車路士。（01美術製圖）

但在遊戲裏面可能價錢會貴一點，不過如果你是喜歡打進攻足球，整條右路即管可以由他包辦，可以在遊戲裏打一個3-4-3陣式，將阿歷山大阿奴放在右翼衛又未嘗不可，正所謂進可攻退可守，這一位利物浦右閘你就更加不能錯過啦！

英超第13輪直播賽程。（01美術製圖）

英超 – 水晶宮 對 利物浦 星期六晚上10:30 Now Sports英超1台 (Ch. 621) 現場直播

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【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】