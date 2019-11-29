【足球】「教練殺手」法蘭克福　尼高高華艾馬利成「腳下亡魂」

法蘭克福成為強隊教練殺手！ 拜仁慕尼黑的尼高高華及阿仙奴的艾馬利，都在今月不敵法蘭克福後被炒，值得一提的是，法蘭克福今月只贏過兩場比賽。

在昨晚的歐霸盃分組賽，阿仙奴主場以1：2不敵法蘭克福，這場成為壓垮駱駝的最後一根稻草，在連續7場不勝後，阿仙奴今日決定解僱主帥艾馬利（Unai Emery），由名宿龍格保暫代帥位。

法蘭克福今月只贏過兩場波，結果令到兩支強隊的主帥被炒。（Getty Images）

鎌田大地（右）梅開二度，助法蘭克福反勝阿仙奴，最終令艾馬利下台。（Getty Images）

法蘭克福今季成績平平，今月更加輸多贏少，5場比賽2勝3負，但巧合地兩場勝仗都擊敗強隊，而且迫到對方炒領隊。在11月2日，法蘭克福在德甲主場以5：1大炒拜仁慕尼黑，其後拜仁宣布解僱教練尼高高華（Niko Kovač）。

拜仁月初以1：5大敗於法蘭克福腳下，輸得相當「肉酸」。（Getty Images）

被法蘭克福大炒後，拜仁炒了尼高高華。（Getty Images）

拜仁委任費歷克為暫代主帥，成績谷底反彈，連續4場贏波，先贏奧林比亞高斯2：0、再炒多蒙特4：0，大勝杜塞爾多夫4：0，上場歐聯更以6：0大破貝爾格萊德紅星，4場全勝兼沒有失球。

不知阿仙奴會否像拜仁那樣，在換帥後浴火重生呢？

艾馬利成為今月法蘭克福第二個「腳下亡魂」。（Getty Images）