【場地單車．世界盃】李慧詩力克鍾天使　爭先賽一場不敗闖4強

世界盃場地單車賽香港站第3日賽事續於香港單車館上演，身披彩虹戰衣的「牛下女車神」李慧詩挾爭先賽資格賽踩出接近亞洲紀錄之勇，過關斬將殺入晚上4強。

雙料世界冠軍李慧詩（Sarah）今日首度在爭先賽登場，於主場觀眾熱烈打氣聲下，出戰200米資格賽踩出接近亞洲紀錄的10.590秒，挾資格賽首名直入16強。其後面對港隊隊友李海恩（Jessica）未逢敵手，殺入3場2勝的8強後憑藉超強爆發力，以直落兩場氣走中國「老對手」鍾天使，延續展示王者氣勢，一場不敗踩進決賽。

李慧詩在資格賽後勇過兩關，4強擊敗鍾天使強勢闖身決賽。（梁鵬威攝）

Sarah將在4強與烏克蘭女將史達莉高娃（Olena Starikova）爭入決賽，Sarah曾在年初的新西蘭世界盃決賽，以2：0擊敗該對手封后。而德國軒絲則與加拿大車手米切爾（Kelsey Mitchell）爭奪決賽席位。

李海恩（左）在8強的「港隊內鬥」中不敵李慧詩，未能躋身獎牌戰。（梁鵬威攝）

世界王者雲集 男子競輪大激鬥

除了「牛下女車神」李慧詩於女子爭先賽登場外，世界好手雲集的男子競輪賽亦展開，世界冠軍的荷蘭車手布治尼（Matthijs Buchli）、英國的奧運6金王者積遜堅尼（Jason Kenny）、馬來西亞前世錦賽王者阿旺、日本的世錦賽亞軍車手新田祐大等強手分途出擊。

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世錦賽亞軍、日本新田祐大（左）在男子競輪賽首圈爆贏堅尼（右）以首名闖入次圈。（梁鵬威攝）

首圈得每組首名能直接級至第2圈，在第3組出賽的布治尼，穿起象徵應季世界冠軍的「彩虹戰衣」登場，同組還有港隊亞運代表羅梓俊，排在第1位的布治尼在電動領航車離開賽道後，即加速搶佔首位，然而加拿大車手巴域迪（Hugo Barrette）亦緊隨搶位，兩人各不相讓，最終布治尼僅以0.002秒之微不敵巴域迪，落入復活賽後成功躋身次圈。

港將羅梓俊（右）在競輪賽首圈吞敗後未能在復活賽勝出。（梁鵬威攝）

奧運金牌積遜堅尼則與日本新田祐大同於第1組激鬥，最後兩圈突圍而上守在第2的新田最後憑藉終點前發力推把，以0.072秒之微壓過堅尼首名衝線，堅尼其後在復活賽「翻身」，將在稍後晚上6時24分與布治尼等爭入獎牌戰。