【羽毛球．印尼大師賽】李卓耀不敵安頓臣　決賽無緣演香港賽翻版

香港羽毛球男單球手李卓耀，在印尼大師賽表現出色，在4強惡鬥丹麥的安頓臣，結果以9：21及21：14告負，無緣與闖入決賽主場球手真庭，上演香港賽決賽的翻版。

李卓耀印尼大師賽中過關斬將，先後力敵周天成及石宇奇兩名世界前十名的球手，躋身4強，與丹麥的安頓臣（Anders Antonsen）爭奪決賽席位。李卓耀兩度與該名世界排名第3的球手碰頭，但悉數未能獲勝，今仗力爭打破宿命，繼香港賽後再度闖入決賽。

李卓耀未能打破宿命，直落兩局不敵安頓臣，無緣決賽。（資料圖片）

李卓耀與安頓臣第3次交手，李卓耀在首局開局一度1：4落後，他及後重拾節奏曾以7：5反超前，但安頓臣手風甚順，連取7分再度擴大比數，李卓耀未能收復失地，先以9：21落後一局。

安頓臣繼續進取的打法，反觀李卓耀在今仗多仗失誤頻頻及判斷失誤，在易邊後依然陷於苦戰，與首局相同暫停時落後。李卓耀在暫停後力追，但未能收窄差距，安頓臣以21：14再下一城，結果以2：0擊敗李卓耀晉級決賽。

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另外，主場出戰的真庭（Anthony Sinisuka GINTING）在另一場男單準決賽鬥丹麥的安賽龍（Viktor Axelsen），在首局戰情激烈，真庭戰至「刁時」以22：20先拔頭籌。在主場球迷的打氣下，真庭愈戰愈勇，在次局中段連取6分拉開比分，結果再取一局21：11，直落兩局取勝，率先躋身決賽，可惜無緣與李卓耀上演香港賽決賽的翻版。

主場的真庭在另一場四強戰，直落兩局擊敗安賽龍，率先躋身決賽。（資料圖片）

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