【亞冠外】大埔門將何銳再送禮　陳文輝破蛋　1：5負吉打出局

以港超冠軍身份代表香港參加今屆亞洲聯賽冠軍盃外圍賽的和富大埔，今日（21日）於次圈作客馬來西亞超聯球隊吉打。大埔雖隊史首度亮相亞冠盃舞台，結果卻令人失望。 門將何銳以牛油手「助攻」敵軍球員，加上孫銘謙上半場33分場領紅，最終大埔在陳文輝破蛋下以1：5慘敗於吉打腳下出局，將轉戰亞協盃分組賽。

首度征戰亞冠盃外圍賽的大埔，賽前受傷兵問題困擾，守門員陸平中最終無法趕及披甲，球隊改由失誤頻頻的何銳把關。

不過此役改穿紅色作客球衣的大埔有外援中堅杜度及雲美亞斯復出，夥拍車潤秋及楊賜麟握守後防。小將孫銘謙、入籍中場中村祐人，則跟韓援金玟基聯手攻堅，另一位外援勞高卻意外地先列後備。

大埔今場穿起紅色作客球衣上陣。（大埔提供）

何銳再送禮 大埔34分鐘十人應戰

吉打開賽僅花3分鐘即先開紀錄，科特迪瓦前鋒察查（Kipre Tchetche）離門20碼窩利抽射破網，助主隊領先1：0。大埔及後曾有陳文輝門前補射被擋，金玫基的窄角度罰球亦僅僅楣頂出界，惟戰至22分鐘再失一球。表現十分不穩的何銳再度犯錯，此子面對吉打右路一記傳中球，欲飛身撲向皮球卻甩手，變相大漏予後柱的察查補中入網，個人梅開二度。

壓前反撲的大埔34分鐘再傳惡耗，陸志豪開出角球遭吉打球員解圍，輾轉間形成吉打單刀之勢，回防的孫銘謙卻將對方球員拉倒，結果球證向他出示紅牌，大埔半場需以10人應戰。

上半場34分鐘孫銘謙回防卻將對方球員拉倒，結果球證向他出示紅牌，大埔半場需以10人應戰。

金玫基於左路突破，為吉打防線帶來威脅。（大埔提供）

陳文輝破蛋 大埔出局轉戰亞協

換邊後僅兩分鐘，大埔球員於禁區內未能解圍，馬來西亞籍中場阿斯曼（Hadin Azman）把握機會射入成3：0。大埔此時以勞高入替許嘉樂，這位巴西翼鋒先後兩次埋門，其中53分鐘他於禁區頂施展勁射，惟皮球未能命中目標。大埔5分鐘後一度靠杜度將皮球放入網窩，惟旁證示意越位在先，入球被判無效。

大埔66分鐘再被阿斯曼攻入一球，陳文輝於兩分鐘後為大埔破蛋，但他們在完場前再失一球，結果在19,803名球迷見證下以1：5不敵吉打出局。大埔將於3月轉戰亞協盃分組賽，其位於I組的對手包括台灣北市大同、澳門球隊鄒北記及附加賽勝方球隊（傑志/高市台電/蒙古烏蘭巴托城），爭奪東亞組首名出線資格。