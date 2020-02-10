【西甲直擊】與美斯的一面之緣　西班牙不一樣睇波經驗

在現場欣賞美斯的獻技實屬難得，由西甲賽會舉辦的La Liga Experience更使我們與美斯「拉近距離」，可在超近距離看到美斯。另外，在西班牙欣賞球賽，除了氣氛熱烈外，更有另一種的體驗。 香港01記者趙子晉 西班牙西維爾直擊

應Now Sports及beIN Sports邀請，《01體育》記者隨同伍家謙（Vince），參加西甲賽會主辦的活動La Liga Experience，現場觀看周日（9日）上演的貝迪斯主場鬥巴塞隆拿。難得一睹「球王」美斯的風采，雖然他在今仗未有「士哥」，但他的助攻「帽子戲法」，分別造就法蘭基迪莊﹑布斯基斯及朗格勒各建一功，結果以3：2反勝主隊貝迪斯，取得寶貴3分，繼續緊貼榜首的皇家馬德里。

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美斯性格內斂，完成球賽後經過採訪區，並未有駐足任何傳媒的訪問。（趙子晉攝）

在西班牙現場欣賞球賽，除了氣氛熱烈外，更有另一種的體驗。（趙子晉攝）

La Liga Experience給予機會使我們體驗足本體驗一場西甲賽事，所以有關方面特意安排，在傳媒採訪區以近距離欣賞美斯的真人。性格較為內斂的美斯，在完成球賽後經過採訪區，並未有駐足任何傳媒的訪問。相反攻入首次扳平一球的法蘭基迪莊卻有求必應，不斷接受其他記者訪問。

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法蘭基迪莊面對傳媒有求必應，不斷接受記者訪問。（趙子晉攝）

伍家謙與一眾東南亞KOL，先在場邊觀賞兩軍球員熱身，然後前往位處球場2樓的包廂觀看球賽。（趙子晉攝）

伍家謙與一眾東南亞KOL，在場邊觀賞兩軍球員熱身後，便前往位處球場2樓的包廂，雖然這個包廂並非在球場兩側的VIP包廂，但在龍門後亦能清晰觀看賽事的進行。

在西班牙欣賞球賽，開賽時間較其他地區賽事為晚，今仗在當地晚上9點開賽，不減球迷的熱情，不少貝迪斯球迷全場90分鐘，用盡中氣喝罵球證及巴塞球員，使主場的氣氛更加熾熱。在比亞馬林球場中，絕對可以反映西班牙人隨性的性格，因為場內不少球迷在吸煙，並將瓜子殼直接吞向地上，絕對是一個睇波的新體驗。

貝迪斯主場比亞馬林球場氣氛熾熱，就算比賽在當地晚上9點開賽，球迷全場90分鐘也用盡中氣喝罵球證及巴塞球員。（趙子晉攝）