【謝德謙︱英超遊物】稱職後上殺手丹尼京斯　修咸頓的無名英雄

今季修咸頓成績一般，繼續在護級邊緣徘徊，球隊努力爭取好成績，當中亦有一位球員默默耕耘，表現更相當出色，他就是前鋒丹尼京斯（Danny Ings、馬會譯名丹尼艾格斯）。 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

丹尼京斯電競評語：做後上殺手或有收穫

他近期比賽入球停不了，暫時以11球高踞射手榜第二位（截止第18周的比賽），他個人總入球更超過球隊的一半，可想而知丹尼京斯對球隊相當重要！可惜的是修咸頓的失球數字卻是最多，是導致球隊身處水深火熱的一大原因。最後能否護級成功或要看丹尼京斯能否保持水準和一眾防守球員的表現！

丹尼京斯近期入球停不了。（資料圖片／路透社）

英超第20輪直播賽程，焦點大戰是阿仙奴迎戰車路士。（01美術製圖）

如果有留意丹尼京斯的球迷都知道他是位禁區殺手，在修咸頓比賽中機會雖然不是太多，但竟可有這入球數字足可見其有一定能力。在遊戲裏面將他放在第二前鋒的位置，由中鋒開始做個掩護工作，再加上戰術上調校，要他進攻其期間插入禁區做一個後上殺手，以他的能力一定會有收穫，又或者你已有個超級前鋒但你又想要有個性價比高的後備，前鋒丹尼京斯一定是你的不二之選！加上以他今季表現，如果能夠繼續入球，相信一定不會少了丹尼京斯！

英超第20輪直播賽程。（01美術製圖）

英超 – 修咸頓 對 水晶宮 星期六晚上10:30 Now Sports英超1台 (Ch. 621) 現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】