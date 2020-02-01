【謝德謙︱英超遊物】布安迪亞勤跑動撐起諾域治前線　低成本之選

今屆三支升班馬之中，哪一支令你印象最深刻？會是保持爭取歐洲賽資格的錫菲聯，還是買了很多球員但成績非常一般的阿士東維拉？ 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

布安迪亞電競評語：傳控不俗 廉價之選

如果讓我選擇，一定會是諾域治，球隊風格鮮明，每場球賽都拼到最後一刻。雖然排名暫時敬陪末席，但他們每每面對着強隊都能保持不敗，3：2擊敗曼城一仗，更令人留下深刻印象！球場當中不乏好波之人，之前介紹過入球停不了的射手普基，今次就介紹一位傳球非常獨到、普基要入球都要靠他的布安迪亞（Emiliano Buendia，馬會譯名貝安迪亞）。

布安迪亞暫時以7球暫列英超助攻榜第三位，製造埋門機會和直線傳送更是頭兩名，在球隊扮演一個非常重要的角色。（Getty Images）

英超第25輪直播賽程，本周焦點賽事是熱刺對曼城。（01美術製圖）

布安迪亞暫時以7球暫列英超助攻榜第三位，製造埋門機會和直線傳送更是頭兩名，在球隊扮演一個非常重要的角色！雖然在遊戲裏面跑動不是很快，但傳送和控球都不俗，全場跑動之外，在前場支援亦可，所以如果你資金上面有點不足，但又想有技術中場用下，不防可以試試這位阿根廷中場布安迪亞！

英超第25輪直播賽程。（01美術製圖）

英超 – 紐卡素 對 諾域治 星期六晚上10:50 Now Sports英超6台 (Ch. 626) 現場直播

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