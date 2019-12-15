【謝德謙︱英超遊物】列查利臣狀態火熱　頻頻入波助愛華頓重生

今屆英超愛華頓坦白說成績真是令人有點失望，但上場擊敗車路士大家會不會對他們又有點改觀呢？雖然成績上可能有點不濟，但有位隊中球員仍能保持狀態，近三場還要連續有入球，他就是巴西國腳列查利臣！ 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

列查利臣電競評語：左右腳純熟 傳中射門強

上季才加盟愛華頓的列查利臣（Richarlison de Andrade、馬會譯名李察利臣）可以說一來到英超已非常適應，第一季已交出13個入球，令他更得到入選巴西國家隊的機會。列查利臣速度是他一大殺着，除了可以高速落底線傳中為隊友製造機會，亦能在互換位置下扮演一個後上殺手，切入禁區起腳取得入球！加上他左右腳很純熟，無論在左或右都能起腳射門，作為防守球員都很難應付。

列查利臣（右二）頭槌了得，為愛華頓攻入不少關鍵入球。（路透社）

英超第17輪直播賽程，焦點賽事是阿仙奴主場鬥曼城。（01美術製圖）

在遊戲內可以將他放落翼鋒位置，打一個3前鋒的陣式，左右邊都可以嘗試，以他兩腳的純熟程度，把球帶進中間起腳射門可能會有點意外收穫，近期狀態火熱，相信他可以帶領愛華頓走出困境！

英超第17輪直播賽程。（01美術製圖）

英超 – 曼聯 對 愛華頓 星期日晚上9：30 Now Sports英超1台 (Ch. 621) 現場直播

+ 2

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】