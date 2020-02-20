【足球熱話】沙拿球技好人品都好　贈截肢小球迷簽名球鞋

利物浦的沙拿除了球技好，他的人品一樣好，過去多次低調行善。一名來自敘利亞的小球迷，在一次炸彈襲擊中不幸失去右腳，但他依然熱愛足球，早前更收到一隻沙拿親筆簽名的球鞋。

熱愛公益的沙拿，曾經捐錢資助出生地興建醫院及學校，又曾捐出50萬鎊予埃及首都開羅的醫院，協助他們增添器材治療患癌的兒童。

沙拿除了在足球外，在埃及的地位崇高。（資料圖片／Getty Images）

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一名來自敘利亞的利物浦小球迷Hamis，在一次炸彈襲擊中不幸受害，使他失去右腿，餘生需要裝上義肢生活，他及後逃到土耳其繼續生活。8歲的Hamis雖然裝上義肢，但他對足球的熱愛依然不減，上周更收到一個驚喜。

沙拿得知Hamis的遭遇後，特意為該名小利物浦球迷送上一隻親筆簽名的球鞋，鼓勵Hamis努力地活下去。收到偶像沙拿的球鞋，對Hamis而言絕對是夢想成真，他為表謝意，披上全套的利物浦球衣，並高舉拇指，與沙拿的簽名球鞋合照。

小球迷Hamis獲贈沙拿的球鞋後，穿上利物浦球衣合照留念。（Twitter截圖）

沙拿一直積極行善，多次捐錢協助祖國。（Getty Images）

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