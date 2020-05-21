【英超】簡迪擔心新冠肺炎向車路士告假　屈福特後衛離奇染疫

英超在周二（19日）逐步回復小組操練，但在早前的病毒測試中驗出屈福特及般尼分別有職球員染上新冠肺炎，而屈福特的馬里亞柏確認自己是染疫球員，並對自己確診大感驚訝。 以新造型示人的車路士中場簡迪，在首日的操練後，因擔心受感染而向球隊請假，主帥林柏特亦理解該名法國中場的決定。

英超停擺兩個月後，各支球隊在今周起恢復操練，而各隊的職球員均需要接受新冠肺炎的病毒測試，而屈福特﹑般尼及另一支球隊合共6人確診染疫，為在下月12日復賽增添變數。

屈福特發聲明稱隊中一名球隊及兩名職員「中招」，而牙買加籍守衛馬里亞柏（Adrian Mariappa）正是確診的球員，他在接受英國《電訊報》訪問時表示，對自己的病毒測試呈陽性反應大感驚訝，「我在這段時間沒有離家外出，只是在家中做運動，生活模式亦相當簡單，所以我對染病感到十分訝異。若果我沒有返回球會進行測試，我也不會知道自己染病，因我沒有任何病徵，身體狀況亦與早前無異。」

屈福特的馬里亞柏是確診球員之一，他對自己染疫感十分驚訝。（Twitter截圖）

英超各隊球員重返球會報到：

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隊友染疫，屈福特隊長迪尼（Troy Deeney）表明為5個月的兒子着想，將不會歸隊復操，而車路士中場簡迪同樣擔心受感染。

屈福特有球員確診新冠肺炎 隊長迪尼為家人拒絕復操

該名法國中場早前返回球會報到接受病毒測試，以一頭短髮的新造型示人外，並參與首節操練。不過，《電訊報》消息指簡迪隨後向球會告假，主帥林柏特理解並支持簡迪的決定，而將以居家訓練取代正常操練。

簡迪在首節操練後，向球會告假。（資料圖片）

簡迪的新舊髮型：