【足總風波】伍健反駁從沒擅取文件　「以為做好事卻招來風雨」

香港足球總會早前鬧出風波，前菁英發展教練李本思被指虛報履歷，惟主席貝鈞奇卻稱有人擅取文件。足總董事局特別顧問伍健今日（29日）親身回應，公開WhatsApp紀錄，證明自己已獲授權審視相關文件。

足總前菁英發展教練李本思被指虛報履歷，主席貝鈞奇早前召開記者會，直言有人擅自取去李本思履歷，嚴重侵犯個人私穩。足總董事局特別顧問伍健今日回應時指，自己作為新五年計劃的撰寫人，相信是唯一查閱相關文件的人，但他強調足總非「無掩雞籠」，當時已獲授權。

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足總董事局特別顧問伍健在賽馬會傑志中心就近日風波作出回應。（袁志浩攝）

公開WhatsApp紀錄 證獲授權查文件

伍健解釋事件始末，指自己半年前跟貝鈞奇及羅傑承進行早餐聚會，討論有關組織發展委員會（ODC）處理足總內部審查報告的手法。他透露三人會後與ODC主席程明裕開設WhatsApp群組，落實執行當日決定。在伍健公開的截圖中顯示，足總將設獨立調查委員會調查事件，而貝鈞奇則建議ODC委派伍健審視足總秘書處員工的僱佣合約，包括各級部門首長及外籍員工。

從WhatsApp紀錄可見，貝鈞奇在伍健提出及實行相關建議時沒有作任何反對，更先後回覆「多謝Ken哥作了詳盡的總結！」及「收到資料，謝謝！」。不過，伍健指貝鈞奇卻在今年1月7日的董事會上，否認曾授權自己查閱文件，「可能他太多事忙，忘記了吧，幸好有紀錄證明。」

伍健WhatsApp紀錄（按圖放大）：

文件被報告引用並派發 無法解答為何外洩

他表示自己當時到足總審視3份合約，發現有員工的兩份履歷內容不一致，而足總更向該員工開出超過其要求的薪金。他形容情況「不合理」，因此取走7頁有關職位描述及履歷等文件，「我沒有自行判斷，希望將問題交由董事局或ODC望多眼。而當時也沒有告訴我要簽署保密協議，我的理解是，若我已獲授權又不保密，等同破壞了授權。」

他透露自己及後將有關文件交予ODC，惟在掃瞄（Scan）資料是或不經意留下副本，「這些文件在之後ODC及安永的內部調查內都有提及，並派發予董事及委員，而為何會外洩，我也無法解答。」

足總主席貝鈞奇（左）及行政總裁溫達倫（右）一同出席記招回應近日傳媒報道的管治問題。（袁志浩攝）

貝鈞奇在記者會末段展示一封署名「Philip」的信件，與標準流浪總監李輝立同名。（袁志浩攝）

「以為做好事，卻招來風風雨雨」

伍健稱過去自己跟貝鈞奇各自營運球會，因此無需有共識，但對方去年擔任足總主席，自己便以顧問身份支持，嘗試為對方尋找及解決問題，惟此合作模式卻「行唔通」。「我作為顧問，只是善意提醒主席，希望盡早處理問題避免受公眾批評，卻被指抹黑，感覺很困擾。我以為是做好事，誰知會招來風風雨雨。」

他指自己在去年底已獲貝鈞奇告知，日後無需出席足總董事會。而他在完成撰寫新五年計劃後已沒參與足總所有工作，因此對足總如何「收科」沒有意見。「不在其位，不謀其政，我不希望影響足總工作，只想避免事件影響自己的聲譽及人格。」

足總主席貝鈞奇在記招上回應近日傳媒報道足總管治問題，期間談及富力R&F參加港超引起的爭議。（袁志浩攝）

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