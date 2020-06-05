【世界盃外圍賽】新賽期出爐　國歌法立法後主場首戰10月13日上演

世界盃外圍賽因新冠肺炎疫情暫停，香港隊原定在3月及6月共有3場賽事，亦因而延期。 亞洲足協（AFC）今日（5日）終公布暫定的新賽期，香港將在10月先作客伊朗、再返回主場對伊拉克，到11月再作客巴林。10月的兩場賽事各有不同話題。

根據亞洲足協的新賽期，香港在世界盃亞洲區外圍賽第二輪C組的暫定賽期將如下：

10月8日 作客對伊朗

10月13日 主場對伊拉克

11月12日 輪空

11月17日 作客對巴林

香港在10月的兩場大戰，最受關注的無疑是13日主場對伊拉克，除了是香港在世盃外第二圈餘下唯一一場主場賽事，亦是「國歌法」（《國歌條例草案》）昨日三讀通過後，港隊的首場主場正式賽事。屆時「國歌法」會如何執行、場內場外會出現什麼場面，勢必引來極大關注及迴響。

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世界盃外圍香港對巴林期間，香港隊球迷舉起「boo」紙牌，示意噓中國國歌。（資料圖片／羅君豪攝）

另外，香港在10月8日作客同組最強的伊朗，亦充滿變數。伊朗成為亞洲區內新冠肺炎疫情重災區之一，全國感染人數已逾16萬，死亡人數亦超過8000，昨日仍新增超過3000宗確診個案，港隊屆時能否順利作客仍是未知之數。

伊朗違反國際足協規例 或遭全球禁賽

撇除疫情之外，伊朗亦再次面臨國際足協（FIFA）制裁。4月之時，伊朗足協前主席Ali Kafashian在電台節目上承認，儘管國際足協規定每個足協必需獨立運作，不受當地政府操控及影響，但伊朗足協的確直接受政府控制。

FIFA其後向伊朗足協提出80個必需處理的案例，當中最主要的一個問題，就是伊朗足協的章則未明文提及足協需獨立於政府，儘管伊朗足協其後曾修改章則並呈交予FIFA，惟FIFA在5月29日再次反對伊朗的修訂，並要求伊朗足協在6月5日或之前按規例完成修訂，否則有機會遭全球禁賽。若伊朗終遭禁賽，對於香港出線到下一圈或亞洲盃外圍賽，將有莫大影響。

去年的世界盃外圍賽，香港在主場0：2敗予伊朗：