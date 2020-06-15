健身靈異事件？印度公園健身器材無人控制　自己瘋狂上下擺動

連鬼都要健身？近日有段印度「靈異片段」在網上廣傳，片段影住一部健身器材，在沒有人使用之下，不斷自己上下擺動，好像真的有兩個人坐在上面練胸膊。

事發地點在印度北部城市占西的一個公園內，入面擺放着多部健身器材，據報其中一架用來鍛鍊胸膊的器材，在晚間自己活動。《今日印度》網站披露，警方接報到公園調查，幾名警員包圍住自己活動的健身機，有人拍片。

這部近日名滿印度的詭異健身機，在日間時是這個模樣。（Twitter）

據網上流傳的片段所見，健身機可供兩人分別在前、後使用，但健身機在沒有人使用之下，自己不停上下擺動。在約半分鐘的片段中，沒有人觸碰過該健身機。

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片段流出後，很多印度網民覺得是靈異片段，驚嘆連鬼都去健身！不過，其中一名到場調查的警察表示，此事絕無超自然原因，只是潤滑油過多，它才會不停地動。一位公園保安亦澄清，他在那裏工作了8年，也沒有靈異事件。

事發片段：

類似健身器材自己活動的情況，其實在世界各地都發生過，例如去年阿根廷的公園都出現過這種詭異的情況。

【慎入】無人健身器半夜不停擺動 嚇到拍片者調頭走

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