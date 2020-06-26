【英超】曼城作客不敵車路士 　利物浦首度封王

英超在周四（25日）上演重頭大戰，曼城作客車路士，曼城上半場因為有球員「送禮」而落後，下半場一度憑奇雲迪布尼的世界波追平，但其後費蘭甸奴白界前手球領紅牌兼輸十二碼，韋利安替車仔奠定勝局，同時令利物浦提早7輪賽事封王，相隔30年再奪頂級聯賽冠軍。

曼城賽後31戰得63分，落後榜首利物浦23分，在聯賽只餘7輪賽事的情況下，「藍月亮」宣告衛冕失敗，紅軍則首度奪得創立28年的英超錦標。

曼城兩名球員為車路士前鋒佩利錫送禮，後者不負眾望為車仔領先。（Reuters）

上半場兩隊顯得慢熱，曼城維持一貫的控球在腳、地面推進踢法，車路士則先求穩守再反擊。17分鐘，曼城進攻左路罰球開出，後衛費蘭甸奴衝頂，門將阿列沙巴拿加及時用右手將來球托出底線。26分鐘，主隊中場巴克里乘對手禁區內未能解圍勁射，被費蘭甸奴及時封阻；6分鐘後，安達斯基斯坦臣離門6碼迎頂角球被擋出。

曼城在上半場落後時，有利物浦球迷在家中慶祝。（Reuters）

戰至36分鐘，曼城兩名球員班捷文文迪與根度簡竟在中圈互讓，「車仔」前鋒基斯甸普列錫（Christian Pulisic）把握機會搶得腳下球「單刀」反擊，乘門將出迎射入空門。換邊後，曼城一度有機會反超前，先是在55分鐘，奇雲迪布尼禁區邊妙射「高飛曲墜」罰球直入死角破網扳平1：1；一分鐘後，史達寧在一次快速反擊中射中柱，曼城痛失反敗為勝良機。

全場關鍵出現在76分鐘，車路士中場韋利安打反擊在右路傳中，費蘭甸奴在門前混戰中疑用左手擋球，球證翻看VAR後決定向他出示紅牌，同時判罰十二碼，韋利安操刀射入2:1，車路士奠定勝局，賽後以31戰54分續留在聯賽榜第4位。