【港超聯】山度士建議改革預備組　談職業生涯最大遺憾

香港足球傳奇山度士周一（20日）晚在有線電視節目《高山低谷》中，大談職業生涯的最大遺憾。近年創辦足球學校的山度士也為香港足球出心出力，他提出應重構港超預備組制度，並提高本地年青球員的上陣機會。

山度士是本地球壇標誌性人物，於1980至1998年效力南華期間，曾兩度高舉香港足球先生寶座。這位球星當年的精湛球技廣受注目，在1992年更憑世界盃五人賽的出色表現，一度獲引薦至比利時發展。

山度士接受有線電視節目《高山低谷》，大談當年未能出外發展的始末，及分享香港足球壇應如何自救。（公關提供）

憶外闖失敗 成一生遺憾

山度士在有線電視節目《高山低谷》中透露，外流最終未能成事，令他一生遺憾，「教練說當地水準不太高，風格較斯文，願意栽培我。不過當年香港醫學水平未成熟，令我養傷兩年仍難完全康復。」

後來山度士遠赴荷蘭動手術即成功，他憶起當時致電返港報平安，不禁流下男子淚，「家人很支持我出外發展，可惜最後因傷斷送機會，認真失望。」

山度士曾舉辦個人展覽，展出多件與球員生涯珍藏：（按圖放大）

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在香港出生的山度士，父親是葡萄牙籍，母親則為英國籍，但他從沒後悔代表香港出賽。他謂：「我從沒想過（代表葡萄牙或英國）。當時我只想到一件事：我在香港出世就是香港人，就要代表香港隊。日後踢波踢得好，我希望可以代表香港。」

山度士近年開辦足球學校，培育本地球員。（資料圖片）

建議重組預備組 讓小將感受全職生活

全因這顆心，這位球星至今仍關注香港足球發展。山度士提出兩大建議，希望港足能重振雄風：「第一，重組預備組及『頭場』（預備組頭場比賽）。『頭場』是一個平台，讓球員感受比賽壓力、熟習如何有觀眾的環境下踢波。」

山度士強調預備組跟青年軍並不相同，應循全職的方向去做，「做不到全職也要半職業，要讓球員仿效一個職業球員的作息。預備組亦是一個階梯，讓球員逐級晉升，青年期於青年軍受訓，到17、18歲就晉身預備組，準備踢甲組（頂級聯賽）。」

【香港足球】山度士嘆港超缺球星 「富力參賽助港將提升水平」

山度士認為港超或港足應重用本地年青球員，圖為小將孫銘謙代表香港出戰東亞足球錦標賽決賽周。（資料圖片／袁志浩攝）

近日足總通過下季港超增加「超級外援」名額，山度士就認為港超或港足應重用本地年青球員，「不應單靠外援，否則港隊日後將變成巴西隊、西班牙隊。」

另外，他亦認為香港五人足球代表隊有望衝出亞洲，並促請政府投放更多資源，以興建更多室內球場。山度士盼望球圈能籌辦更好的聯賽，讓更多球隊、組別可參與其中。