大嶼山行山路線｜伯公坳起步行南大嶼郊遊徑　經大東山山腰睇靚景

行山當天立秋已至，天氣仍然炎熱，一股廣闊低壓脊將會影響南海中部，未來天氣會變得不穩，山線選了南大嶼郊遊徑，伯公坳起步。 （行山日期：2018年8月8日，編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上與友吃過早餐，9時20分在東涌東薈城集合，14人出席，步往巴士站搭大嶼山巴士3M到伯公坳，約9時45分到達。

整理行裝、拍大合照後，沿大東山山腰前行，經過幾條石澗，沿途風光明媚，在夏天行走亦是不錯的選擇。大約中午12時，隊友選了一林蔭位置大休。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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休後繼續前行，不久便到達南山，原先想走村路下梅窩午膳，看看時間是下午1時多，可以坐車回東涌午膳，馬上在公廁稍稍梳洗，便等3M巴士回東涌富東邨，享用下午茶。當日路線輕鬆，大約7公里多，用了3個多小時。

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夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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建議放入背囊的行山裝備：

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（部份相片取自隊友）

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