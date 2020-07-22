【行山】市區隱世潭崗飛瀑遭水務署封閉　告示：請勿污染水源

位於大潭郊野公園的潭崗飛瀑，被稱為「超近市區的隱世瀑布」，甚至是「隱藏在大潭水塘的仙景」。 潭崗飛瀑是大潭水塘的水源，位於集水區內，受《水務設施條例》保護，但周末假山，不少行山人士都到瀑布嬉水。近日，通往潭崗飛瀑的路口以及瀑布下的水潭都被水務署以膠帶圍封，並掛上「請勿污染水源」的告示。

天氣炎熱，有行山人士喜歡行到郊野的水潭溪澗，嬉水消暑，但胡亂落水，除了危險之外，還可能觸犯法例。

大潭郊野公園內的潭崗飛瀑是其中一個嬉水熱點，有些網站及影片都介紹人落水暢泳。潭崗飛瀑位置方便，離港島徑不遠，離開主徑後，行多一會兒，就落到瀑布下的水潭。

潭崗飛瀑位於大潭郊野公園之內，屬於集水區，為水塘的水源。（顏銘輝攝）

然而，潭崗飛瀑是大潭水塘的水源，位於集水區內，受《水務設施條例》保護，任何人進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗，即屬犯法，最高可處第五級罰款（即港幣五萬元）及監禁兩年。水務署早已在水潭旁豎立鐵牌，提醒遊人不可游泳、嬉水及污染水源。

水務署早就在水潭旁豎立告示，提醒行山人士不要到水潭嬉水。（顏銘輝攝）

不過，近期在網上的照片見到，仍有人走進潭崗飛瀑游泳嬉水。日前，有網友報料指，潭崗飛瀑遭圍封，記者在周二下午前往查探，發現由港島徑落去水潭的小路路口，已被大量膠帶封閉。膠帶上掛起「請勿污染水源」及「請勿游泳」的告示，告示上沒有標示政府部門。

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由港島徑落潭崗飛瀑的小路被膠帶封閉。（顏銘輝攝）

更多路口封閉情況：

更多潭崗飛瀑封閉情況：

落到去潭崗飛瀑下的水潭，潭邊亦同樣被膠帶圍執，並掛上告示，但部分膠帶遭破壞，其中兩張告示被放在石上。雖然當日見不到有人嬉水，但岸邊平地上留在不少垃圾，見到一些燒焦的樹枝，懷疑有人曾經在這裏生火。

在水潭旁，有些被燒焦的樹枝木頭，似是有人曾經生火。（顏銘輝攝）

水潭旁，除了有垃圾，還有生火的痕跡。（顏銘輝攝）

潭崗飛瀑岸邊有不同種類的垃圾：

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最大型的垃圾是一張浮床，倚在石壁旁，浮床後有個膠泵。地上還有一枝伏特加酒樽、一些煙蒂、膠餐具、骨頭、單據、膠樽等。

水務署：曾於潭崗飛瀑檢控違例人士

水務署回覆查詢，承認是他們封閉潭崗飛瀑。水務署表示：「因應本月初有市民舉報，指有關地點有人游泳污染水源，本署人員隨即圍封有關地點及張貼告示，提醒遊人切勿在内游泳污染水源。本署會研究其他長遠措施，並會與有關方面商討有關方案。」

「事實上，本署已在有關地點的當眼處豎立告示牌，提醒市民切勿在水塘及集水區內游泳和污染水源。本署亦已加強在有關地點的巡查。」

水務署補充：「根據記錄，由2018年至今，有關地點有1宗因違反《水務設施條例》第30條， 進入水務設施部分的水中浸洗而被檢控並定罪的個案。」

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