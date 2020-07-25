馬鞍山行山路線｜尋找三洞秘景兼賞青蛙石　行雁谷迷徑下牛烏水塘

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周三「七一回歸」廿三年，行山活動繼續，山線大水坑起步，上三洞、探青蛙、小矮人石。

（行山日期：2020年7月1日，編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上搭火車在大學站轉車時非常大雨，心想莫非要轉線！到達富安後，雨又停了，真開心。9時30分準時起步，13人於富安花園巴士總站步至大水坑水務路，護土牆路登山，先探位於山腰的三洞，再沿林路上半坳嶺順探青蛙石、第一石、小矮人石、接吻石等石景，沿山路到馬鞍山郊野公園燒烤場大休。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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休後轉走馬鞍山家樂徑，再接雁谷迷徑，下牛烏水塘，出錦英苑食下午茶，天氣太熱，路線雖然不長，但不乏上上落落，約6公里路程，花了5個多小時完成。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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