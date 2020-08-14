【美網】祖高域痊癒後確定出戰　加拿大女單冠軍退賽放棄衛冕

美國網球公開賽（美網）成為首個疫情下舉行的大滿貫，將於本月底開賽，早前爆出賽美國網球協會要求參賽球員簽下免責聲明，而引起軒然大波。繼男單衛冕的拿度宣布退賽後，應屆女單冠軍安迪莉絲古同樣不會衛冕。 早前曾經染疫的祖高域，確認將會參賽，並稱這是一個艱難的決定。

新冠肺炎席捲全球，美國的疫情仍未見好轉，至今依然維持每日數以萬計確診個案，惟美網賽會早前宣布賽事如期進行，由本月31日起掀起序幕。早前有球手爆出，美國網球協會（USTA）要求所有參賽球員簽下免責聲明，即使球員們不幸染疫，亦與美國網球協會無關，隨即惹來不少球手的爭議。

球手怒轟賽會「永久生死狀」卸責 勢觸發新一輪退賽潮

拿度放棄衞冕退出美網 擔憂新冠肺炎疫情不欲周圍去

無懼疫情，美網將在本月31日揭幕。（資料圖片／Getty Images）

在新冠肺炎的陰霾下，不少知名球手相繼選擇退賽，當中包括男單衛冕冠軍「泥地王」拿度（Rafael Nadal）及瑞士的華雲卡（Stan Wawrinka）。不過，早前曾經確診染疫的祖高域（Novak Djokovic），表明將會出戰美網，並以辛辛那堤大師賽作熱身，他表示參賽是個困難的決定，但他樂意接受這挑戰。

該名塞爾維亞球星在6月時疫情下舉辦巡迴賽，最終引發集體染疫，他與妻子無一倖免，同時導致迪米杜夫及哥歷中招。

美網堅持8月開戰 選手4天驗1次 染疫球王抗體護身除外

早前確診染上新冠肺炎的祖高域確定參加美網。（資料圖片／Getty Images）

去年一鳴驚人的女單冠軍安迪莉絲古（Bianca Andreescu），表示疫情下的不確定性，加上傷患影響比賽狀態下，故此將不會角逐今年的美網，「經過慎重的考慮下，我將不會出戰今年的美網，事關我的體能及狀態未提升到適當出戰的水平。此外，在疫情影響下，我認為將大大減慢我的復出進度，希望盡快可以重返網球場。」

該名20歲的加拿大新星並非首名宣布退賽的女單球手，如今首20名中，已有3名球手不參與，包括「一姐」芭迪（Ashleigh Barty），而「細威」莎蓮娜威廉絲無懼疫情，照樣參賽，爭奪個人第24座大滿貫錦標。

應屆女單冠軍安迪莉絲古宣布不會角逐今年美網。（資料圖片／Getty Images）

退出角逐美網的前列女單球手（按圖放大）：

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