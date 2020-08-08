將軍澳行山路線｜油塘上魔鬼山尋英軍堡壘　經五桂山到馬游塘落山

撰文：CATT’S BLOG
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低壓槽持續影響南海北部，周三仍是有雨，山線選了衛徑三段，可長可短，退路較多。
（行山日期：2019年5月29日，編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）
早上市區下着大雨，早餐後雨勢減弱，9時30分在港鐵油塘站集合，12人出席準時起步，沿墳場車路接入衛徑三段，先探海拔222米高魔鬼山，又名炮台山，山上面有當年英軍興建的軍事設施，守衛維多利亞港東面入口鯉魚門海峽而命名。
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看過機槍堡，沿堡壘旁山路下行接衛徑至澳景路，過對面馬路踏上五桂山大休。前兩次到來都未有走上山頂，行山當日微風細雨非常舒服。休後沿山脊下山至馬游塘，到達後沿車路右行，經茅湖仔、靈實醫院出將軍澳單車館梳洗，再到皇府下午茶，全程9公里多，4小時完成。
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