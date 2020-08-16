西貢行山路線｜夏天短線之選上東心淇山　再經土瓜坪出黃石碼頭

撰文：CATT’S BLOG
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仲夏已臨，陽光猛烈，天晴酷熱，天文台已發出酷熱警告十多天，小組活動安排到東心淇，既有水，又有樹蔭，夏天短線之選。
（行山日期：2020年7月29日，編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）
早上二人一組，搭94號巴士到北潭凹，整理一下便逆行麥徑二段至岔口，指示牌後方密林路上行，登上165米高的東心淇山。
天氣太熱，在林中已一身盡濕，到達山頂小休片刻，可望赤徑、蚺蛇尖及黃石一帶風光。
按圖看清路線、沿途風景、設施▼
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休後沿山脊下山，接回鄉郊小路直往東心淇碼頭，在碼頭附近大休。休後沿鄉間小路走回土瓜坪，岔口走黃石碼頭方向出黃石。
下午1時多到達黃石碼頭，恰巧有車，馬上跳上巴士搭車回西貢，是日走了7公里，3個多小時完成。
按圖看清路線、沿途風景、設施▼
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（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】