【港超聯】富力或掀中超二隊來港潮　球會持開放態度：足總應把關

跟中超廣州富力有關連的港超球隊富力R&F，近日獲亞洲足協（AFC）確認可代表香港參戰亞洲賽，難免令人聯想到，未來或吸引更多中超球會派二隊來港，爭取亞洲賽入場券。 有本地教練歡迎任何新投資者加入，但認為足總必須嚴格把關，並做到公平、公正。

心水清的球迷也許記得，富力在2016年空降港超時，為換取中國球員不被視作外援、以及香港本地球員「註8出3」的要求，曾跟足總協議、承諾該季起的3年內，將不會代表香港參加亞洲賽。

而今季正正是富力空降後的第4個球季，當港超聯復賽有望、富力又位列積分榜榜首之際，AFC日前正式確認富力可代表香港參戰亞洲賽。

富力R&F獲確認來屆可代表香港參戰亞洲賽，球隊現排於港超積分榜首位。（資料圖片）

富力是外隊？還是本地球隊？

對於事件在球圈引起熱議，理文主教練陳曉明認為，一切視乎足總在最初如何「定義」富力。若足總把對方視為「外隊」，就不應容許對方出征亞洲賽。

「以新加坡聯賽（S-League）為例，有來自日本的新潟天鵝，及汶萊的DPMM。他們會在新加坡訓練，又可用上大量所屬國家的球員，但即使贏聯賽冠軍，也不能代表新加坡參加亞洲賽。」資料顯示，DPMM贏得今屆S-League冠軍，但其亞冠盃外圍賽資格卻由亞軍的「本地球隊」淡濱尼流浪取得。

參與S-League的新加坡新潟天鵝，主要由日本球員組成，並不會代表新加坡參戰亞洲賽。（Albirex Niigata FC Singapore Facebook圖片）

陳曉明又指出，如足總最初視富力為「本地」球隊，該隊卻接受與其他港超球隊不一樣的待遇，如主場設置在香港境外等，便構成不公。

「即使富力是今季由外隊變本地，足總也應該在季初就講清楚，並用公平條件作賽，但今季富力仍以燕子崗做主場。這個定義的責任在於足總，而到季中富力有機會奪冠，就突然將決定權卸給AFC，此舉令整件事的觀感很『肉酸』。」

理文主帥陳曉明認為，若富力作為本地球隊去爭奪亞洲賽資格，卻能擁有廣州主場之利，或會構成不公。足總也應及早講清講楚，向球會交待富力的情況。（資料圖片）

足總：富力保證3年不參與亞洲賽期限已過

究竟當初足總如何跟富力協議？我們向現任足總主席貝鈞奇查證，他證實足總當初判斷富力是「外隊」，因此規定對方3年內不能參加亞洲賽。不過自協議在上個球季完結後，富力於去年6月再向足總申請，希望能代表香港出席亞洲賽。

貝鈞奇說：「經過這3年，富力愈來愈多香港球員，目前也跟足港超的外援限制，加上他們在香港上市，老闆中也有香港人、願意投資香港，所以我們決定確認他們是本地球隊，也不必再限制他們參加亞洲賽。」

富力主場燕子崗運動場一直備受爭議，有球隊質疑為何港超要右香港境外作賽，而該球場質素多年來也引人詬病。（香港足球總會）

「燕子崗作賽公平與否是見人見智」

而被問到為何足總這1年內未有公布此決定，貝鈞奇稱因會方需向AFC查詢，確認富力是否符合有關資格。「我們一直有溝通，但可能人有惰性，見仲有時間，未有及時處理；直至上周二（18日）港超聯會議前，我們才獲知會。」

對於球圈有意見指富力作為本地球隊，卻可使用廣州燕子崗為主場，貝鈞奇則認為「主場之利」之說見人見智：「看看大家視野是否廣闊，英超球隊也需長途跋涉作客，這對球員是一種磨練，可能體會真正的作客滋味。況且（和富）大埔去年也作客反勝富力贏冠軍；東方（龍獅）今季北上也曾大勝而回。」據了解，若富力最終出戰亞洲賽，將會以香港為主場。

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「中超二隊」或再加入港超 球會持開放態度

富力只花上4年時間，就大有機會透過港超聯贏得出戰亞冠盃的資格，相比起競爭激烈及更加「燒錢」的中超，更合符成本效益。日後難保有更多內地資金或球隊，為爭奪亞冠資格而以同樣手法加入港超。

東方龍獅主帥李志堅坦言，本地足球再度陷入寒冬，若有新投資者加入，不論資金是否來自內地，也是好事。他說：「近期本地球圈的投資者紛紛離場，有人加入總好過冇人投資，球員薪酬也有提升。最重要是公平，新球隊必須站在同樣的起跑線，在這情況下他們靠能力贏得資格，我們也心服口服。」李志堅又相信，此舉不會擴大球會實力間的差距。

日後難保有更多內地資金或球隊，為爭奪亞冠資格而加入港超，東方主帥李志堅對新投資者持開放態度。（資料圖片／袁志浩攝）

陳曉明促足總嚴格把關 足總：港超球隊數目是最大考量

本地頂級聯賽的升降制度不健全，足總每季也為港超球隊數目而惆悵，陳曉明指港超規模有限，因此自己同樣對外隊參戰持開放態度，重點是足總如何為本地足球把關。

他解釋稱：「面對如富力這類型的申請，足總應建立一套制度去決定，例如要求球隊公司在香港註冊、承諾投放多少資金、使用香港場地作主場等等。這能確保它是一間香港的球會，同時保障球員，避免當年香雪製藥突然退賽，要由香港08人馬頂替的情況再出現。」

足總主席貝鈞奇指若外地球隊申請加入港超，足總將考慮現有港超球隊數目、新球隊實力及其如何幫助香港足球等因素。（資料圖片／袁志浩攝）

就足總的角色及責任，貝鈞奇認為本地足球環境特殊，足總傾向以「case by case（個別處理）」的彈性手法處理類似申請。他強調每個個案都會經董事局、會員大會研究及審議，並不會完全開放外隊參賽。

貝鈞奇又透露，目前足總的最大考慮，是港超隊數是否不足，他道：「如果需要補充球隊數目，外隊加入也無妨，最重要是他們有實力、對香港足球有幫助。正如當年港會雖是業餘性質，足總最終也邀請它升班；如果新球隊只起用青年軍、投放資源又少，足總不會批准申請。」

至於多少支港超球隊才算足夠？他僅重申《鳳凰計劃》以12隊為目標、港甲最多有13隊、最少有7隊作賽；最後又謂足總目前會以10隊為標準。

↓↓↓千禧年代曾有多支內地球隊出戰港甲，你又記得多少？（按圖放大）↓↓↓

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其實內地球會加入本地聯賽絕非新鮮事，港甲年代的香雪製藥、南城地產、廣東日之泉、聯華紅牛及成都謝菲聯都試過，部份球隊也將主場放在內地，並獲准不註冊香港球員、以中國球員及少量外援應戰。

港足於千禧年代經歷冰河時期，足總當時邀請這類球隊參賽也無可厚非，而他們亦明顯志不在亞洲賽，也不會自稱「本地球隊」。相反，富力是香港聯賽從「外隊」轉型為「本地球隊」的首例，在近年中港矛盾加劇，以及多前年內地球隊曾爆出毆鬥、「打假波」等事件下，球迷及球會對富力獲取亞洲賽資格自然有更多要求與憂慮。

足總縱是敏感度不足，在批准富力使用廣州作主場，以及釐定其參賽資格上可做得更好，但富力能提高香港球員待遇水平、為港將提供多一條出路也是事實。在本地球圈再度陷入低潮下，香港足球面對豐厚的內地或外國資金，又還有多少討價還價的能力呢？

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