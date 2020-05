【亞協盃】大埔棄參賽資格　富力已獲發牌：應可代表香港

和富大埔周五(29日)公布因資金問題退出應屆亞協盃,港超球隊富力R&F或有機會替補其席位。

就亞洲足協(AFC)如何處理球隊退出亞協盃的情況,球迷普遍存有疑問。根據亞協盃的比賽章程(Competition regulations),如大埔於賽事開始(Commencement of the Competition)前退出,將被罰款1萬或2萬元美金。AFC可決定由另一球會補上該席位,或更改比賽制度。

相反,若大埔在賽事開始後才退賽,除會面臨2萬至10萬元美金不等的罰款,也有機會被禁止參加亞協盃兩年。而AFC亦會直接取消大埔所有比賽成績,意味分組賽由餘下3隊競逐。

和富大埔今屆取得亞冠盃外圍賽席位,惟因敗予馬來西亞球隊吉打,轉戰亞協盃分組賽。(大埔提供)

情況特殊 難界定賽事開始與否

不過,如何界定「賽事開始」?

據球會人士透露,過往只要賽事完成抽簽,並公布賽程,就視作已經展開。可是今屆賽事屬於特殊情況,比賽在新冠肺炎疫情下停擺,在其他賽區開鑼下,香港代表所屬的東亞區卻遲遲未能開賽;同時,大埔已出戰亞冠外圍賽,又是否代表「賽事開始」呢?

就此,足總回應稱「有關亞協盃詳情,有待AFC進一步商討和決定。」據了解,AFC至今仍未有任何決定。

亞協盃:大埔主將伊高沙托尼上屆賽事表現光芒四射。(梁鵬威攝)

富力或成替補 會籍不影響參賽權

然而假如大埔被視作於賽事開始前退出,AFC或將席位分配予東亞區最高系數排名的協會(即香港),理應由上屆港超聯賽亞軍富力R&F補上。

雖然富力去年9月在足總會員大會上被否決「投票權會員」資格,但足總總幹事袁文川早於去年董事局改選後表明,會藉無關競賽規則,富力跟其他港超球會享有同等權利及義務;他當時亦指,將就富力能否獲得亞洲賽資格向AFC查詢。

富力R&F在港超投資甚鉅,簽入不少香港隊球員或擁有出眾履歷的球員:

已獲AFC發牌 楊正光:應該可以代表香港

而按AFC公布的「2020亞協盃獲發牌球會名單」(List of Licensed Clubs for AFC Cup 2020),富力屬於4間香港獲有條件發牌的球會(Clubs Licensed with Sanction)之一,代表富力在某方面仍有不足,但基本上已獲發牌。

富力屬於4間香港獲有條件發牌參加2020年亞協盃的球會之一。(AFC官網文件截圖)

富力主帥楊正光表示,球會已符合亞洲足協及香港足總的「球會要求」。(資料圖片)

富力主教練楊正光接受查詢時稱,會方已達到AFC與香港足總的「球會要求」,他指富力在AFC的名單之上,「應該可以」代表香港參賽。

至於球會早前被指與廣州富力之間欠缺獨立性,或影響參賽資格。富力港超專員許世競就指「未有定案,不方便回應」;足總則稱「仍在研究有關細節中,請待進一步公布。」

