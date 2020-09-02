新冠肺炎︱健身中心保鹷球場等室內場重開　足籃球場或9月中解封

繼早前重開部分較少身體接觸的運動場所後，政府今日（2日）下午宣布容許健身中心、遊樂場所及部份室內體育處所有條件重開，然而足球及籃球場仍未解封。

政府早前因應疫情放緩而重開部分較少身體接觸的運動場所，惟健身中心、體育館、足籃球場、泳池及泳灘等仍繼續關閉。食衞局局長陳肇始聯同民政事務局局長徐英偉下午開記招，公布周五起進一步放寬防疫措施。

政府容許部分實施防疫限制的運動或遊樂場所在9月4日起有條件恢復營業，包括健身中心、遊樂場所如桌球室、公眾保鹷球場等，惟溜冰場除外。上周已重開的部份戶外運動場，將繼續開放。

健身中心等表列處所，可在周五起有條件重開。（資料圖片）

按政府規定，健身中心雖能重開，但市民需佩戴口罩，且不可飲食及淋浴。徐英偉指，希望在市民訴求及感染風險間取得平衡，因此限制每部器材需相隔1.5米，每一個健身站、器械和器材，以及連教練在內每組訓練或課堂不得超過4人。

部份指定室內體育場所重開，包括羽毛球場、乒乓球室，而室內草地滾球場、保齡球場及桌球室，每張桌球台或每條球道不可多於4人，海上活動中心亦再次開放。

康文署轄下籃球場及足球場等已關封多時，大大影響體育從業員生計。（資料圖片）

對於仍未重開的體育場所，如足球、籃球場，徐英偉解釋稱相關運動身體接觸較多，「期望部份康文署場所，可在全民檢測後，於9月中視乎情況而開放。」

不過，他指出已跟香港足球總會達成共識，將批准部份2019/20球季港超聯球隊，在「隔離泡泡」下於康文署場地恢復練習。

【部分重開康文署設施】

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康文署運動場跑道已於8月29日（周六）起重新開放，供市民進行緩步跑活動，九龍仔運動場跑道則將於9月7日才重開。另外，8月31日起已再開放網球場、草地滾球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場以及屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。

就快可以除下口罩跑步，疫下跑步有什麼要注意？

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康文署稱，市民可於8月30日（周日）開始，使用康體通在網上預訂重開該署收費設施，並表示會在重開的康樂設施採取特別措施，包括限制球場／球道逗留人數、運動場緩步跑入場人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以隔球道方式開放設施等，亦會在場地擺放消毒地毯、提供酒精搓手液及加強清潔措施。