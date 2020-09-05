港島行山路線｜西高山西脊登頂需少量攀爬　歎完維港靚景落薄扶林

周三行山日，熱帶氣旋百里加來襲，三號風球掛起，天文台預報百里加打八號風球機會不高，加上吹北風，風勢不算大，行山活動繼續，山線安排到克頓道上西高山，匯豐總行集合。 （行山日期：2018年9月12日）

早上與友在翠華餐廳早餐，9時30分在中環匯豐總行集合，10人出席搭13號巴士到旭龢道。下車後沿克頓道上行，與權哥會合，11人拍張大合照再沿龍虎山健身徑上行，岔路轉入松林廢堡，探過廢堡再前行至夏力道，轉走港島徑至西高茶園。

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茶園後方有山路上西高山頂，山路較陡直，有少量攀爬，但不太難行，很快就到達西高山頂（494米）。拍過照，雨開始落下，趕快下山至山頂公園大休。

如想知最簡單方法上西高山，可詳看：【西高山行山路線】香港大學站起步登觀景台 落山頂廣場近又方便

休後續走港島徑一段漫步下山至薄扶林水塘，到達後由水塘步行出馬路，搭小巴回灣仔梳洗及午膳。當日路線短及不難，3個多小時已完成當日路程。

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（部份相片取自隊友）

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