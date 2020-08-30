【上水行山路線】登大石磨遠眺深圳　連走蛇嶺鐵坑山行到落馬洲

撰文：CATT’S BLOG
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行山當周中及後期天文台預報天氣轉涼及有雨，小組活動安排上水大石磨一帶山頭，如有雨可改行村路，上水港鐵站集合。
（行山日期：2020年4月22日，編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）
早上大埔有雨，到上水天陰，天色灰濛，慶幸未有下雨，在上水彩園邨的「九份·十分」食早餐，9時15分搭51k小巴到河上鄉，先參觀居石侯公祠，再沿排峰路上183米高大石磨。
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在發射站上休息一會，小路下山接料壆路前行至馬草壟路，走左邊車路至羅湖練靶場，旁邊蛇嶺村農地上小山崗，沿路有不少村墳，一路上便會到達143米蛇嶺頂，在山頂大休。
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休後沿山脊經134米高鐵坑山頂下山，出口是落馬洲警署旁停車場。在公廁梳洗一下，再加遊落馬洲花園，最後下行沿車路步至新田轉車站，搭小巴回上水下午茶，當日路線輕鬆，沿途涼風送爽，7公里多，4個多小時完成。
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建議放入背囊的行山裝備：
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夏天行山必備12件小物（按圖放大）：
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（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】