【港超聯】四路大軍閉門復操　富力批評場地　球員諷「最佳球場」

民政事務局周三（2日）為港超復操開綠燈，足總昨早安排6支參賽球隊接受新冠肺炎病毒檢測，至今日中午前已有結果，所有球會的職球員都通過檢測。 富力R&F、東方龍獅、理文及傑志，今日下午率先於指定球場練習；冠忠南區及愉園則於周六（5日）復操。富力將帥在九龍灣公園球場操練後，均對場地質素有意見，質疑安排欠理想。

足總為嚴格執行隔離及防疫措施，各隊操練均閉門進行，只容許每隊已登記的45名職球員進場，且謝絕傳媒採訪。職球員可使用場內更衣室及沐浴設施，每個更衣室最多9人同時使用。

記者到富力練習的九龍灣公園球場外視察，現場所見，足總只有一名職員在場，並在查閱職球員證件後，方容許相關人士進場。

足總特別為職球員派發新一張港超證，僅作復賽及復操用途。圖為富力新兵馮慶燁參與復操。（袁志浩攝）

富力今日下午在九龍灣公園球場復操，球員僅作簡單練習。（袁志浩攝）

富力「殺人場」復操 球員憂受傷

富力首課操練以輕鬆為主，球員僅拉筋、慢跑及盤球等。主帥楊正光笑言，全隊皆對復操十分期待，感覺如「小朋友第一日上學」，緊張刺激。然而，九龍灣公園有「殺人場」之稱，過往不少球員也曾在此受傷，他認為足總按制度編排場地，球會只能無奈接受。「場地不理想，卻不是太差。球員雖冒受傷風險，但也要適應，否則或會影響練習效果。」

該隊守將謝家強也有微言，暗諷是九龍灣公園是「最佳球場」，並認為球隊需要兩周內完成備戰，十分不專業。「上一場比賽已是半年前，這麼快就要再比賽，是違反常態。對比起其他聯賽，香港的安排簡直是瘋狂（crazy）。」他又批評場地老化，希望自己及隊友能避免嚴重受傷。

富力主帥楊正光認為練習場地不太理想，但指球會只能無奈接受。（袁志浩攝）

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足總盃決賽10月初上演 富力質疑安排不利

據了解，富力復賽後將先出戰兩輪聯賽，10月初會跟東方爭奪足總盃。楊正光指球隊兩名新中堅或未能出戰復賽，中場林柱機首戰亦停賽，取勝之道是盡快恢復球員狀態及心理質素。

楊正光說：「林柱機累積五面黃牌停賽，但有一張是對大埔時被罰的，是否應該如對賽成績一樣扣掉？我們在足總盃決賽後兩日就要鬥傑志，但其他球隊的安排卻較『舒服』，加上練習場地等等，都是很不利的因素。」

東方今日下午1時半於將軍澳足球中心練習，是最早復操的港超球隊。（東方足球會提供）

李志堅（右）與梁振邦透過視像會議接受傳媒訪問。（東方足球會提供）

李志堅對復賽感樂觀 「是奢侈也是恩賜」

東方今日於賽馬會香港足球總會足球訓練中心復操，主帥李志堅及隊長梁振邦事後透過視像會議接受傳媒訪問。李志堅認為「有復操，有希望」，對9月中復賽感到樂觀，「復操是奢侈，復賽是恩賜。足球界要在疫情下生存，今次可當作是新球季的示範。」

東方從7月中停操，已有個多月，梁振邦坦言重返球場跟隊友再見面，是十分興奮的事：「感覺非常好，現時心態很正面。很難得可復操，會盡力配合各項防疫措施。作為職業球員，落場就要負責任、不會擔心太多。」

僅剩兩周備戰 朱志光：訓練需如自助餐

至於在自家基地練習的傑志，亦跟足防疫指引，隊長黃洋指球員理解安排，訓練相當積極及投入。「全隊已檢疫，球員也有自己的出入通道，很有保障。雖已預計要在短時間內備戰，一直練好體能，但狀態、戰術及默契等有待提升。」

傑志隊長黃洋指球員復操時態度相當投入。（傑志提供）

主教練朱志光則指足總禁止球會間踢友賽，因此教練團會濃縮訓練，務求令球員盡快重拾球感，「訓練有時會像吃自助餐一樣，每一款練習都會有少少，球員不習慣也沒有辦法。」他又稱球隊已夫添，縱有主力離隊，仍相信陣中具經驗球員能帶領小將踢出成績。

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陳曉明望復操能證明港足專業

最後，理文首日操練也以提升球員狀態及體能為主，主帥陳曉明稱球隊會共度時艱、排除萬難，以正面心態迎接復賽。他稱希望透過今次復操的隔離安排，向政府甚至港人證明，本地足球也是一項有紀律、專業的運動。

「黃黑軍團」隊長顏樂楓就指，終可重新接觸自己最愛的工作，因此對復操感到開心。另外，因足總推翻新球員復賽上陣資格獲「特事特辦」之說，理文昨日宣布重簽舊將談樂軒及陳衍光至今季尾。