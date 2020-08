【港超聯】復賽有望　9.5或成最後死線　新兵上陣資格未解決

香港足球總會今日(18日)召開港超聯球會會議,所有出席球會代表同意以足總提出的「家居隔離及檢疫」方案復賽,惟最終仍需視乎政府是否重開場地。

足總董事會上周因成本問題,拒絕以酒店集中隔離加檢疫的模式進行復賽,反建議推行家居隔離的「半封閉」方案。當局今日再向6間參與復賽的港超球會收集意見,並商討各項細節等問題。

足總傾向復賽 需FIFA援助金填氹 球會或需分擔費用

足總主席貝鈞奇(左一)及港超聯會議新任召集人黃良柏(左二),與港超球會代表進行視像會議。(袁志浩攝)

足總主席貝鈞奇會後接受訪問時透露,6間參與復賽的球會均贊成「半封閉」模式的復賽方案,「大家都會認真執行隔離及檢疫措施,如不幸有人確診,足總會按衞生署要求隔離相關人士及緊密接觸者。若球會有一定數量球員需要隔離,足總傾向容許球隊以最少13名球員參賽;人數不足的話,球隊只能退賽,其對賽及積分會被取消。」他也強調,相信足總能承擔全數復賽費用。

港超聯有望最快在9月19日復賽。(資料圖片/袁志浩攝)

最快9.19復賽 將發信向政府爭取兩場地

足總現計劃於8月29日讓球會復操,至9月19日重啟賽事,餘下球季將在10月11日煞科;2020/21球季則希望能趕及在10月24日開鑼。

不過,一切仍視乎政府是否批出場地,貝鈞奇指,足總將就今日會議討論內容,正式去信民政事務局及康文署,爭取開放旺角大球場及將軍澳運動場作比賽用途,以及解封賽馬會香港足球總會足球訓練中心,貝鈞奇續道:「我明日會跟立法會議員馬逢國見面,之後會再盡快約見政府代表,但足總的角色很被動。」

足總新五年策略計劃「展望2025策略計劃」懶人包:

9月5日或成港超最後死線

由於8月29日的復操日期距今只有不足兩周,球會對如期復操未感樂觀,貝鈞奇稱,若政府延至9月5日才重開場地,球會仍願意將備戰周期壓縮至兩周,「不過如果場地在9月5日後也未開放,足總會再召開緊急會議,但相信屆時腰斬球季的機會相當高。」

↓↓↓一代港足領軍人物陳肇麒、陳偉豪最後一季征戰港超聯:(按圖放大)↓↓↓

+ 12 + 11 + 10

復賽上陣資格未解決 FIFA「特赦」有條件

至於復賽後新球員註冊問題,足總總幹事袁文川早前稱獲國際足協容許「特事特辦」,但據了解FIFA已回覆足總,決定維持在6月中頒布的指引。代表在今夏轉會窗新加盟的球員,都只能為新球會在2020/21球季的本土賽事中披甲,除非該球員符合「失業球員」的定義,即早於足總上一個轉會窗(今年1月29日)前完約。

不過,FIFA也指出,如球員合約受疫情影響而提早完結(players whose contract expired or been terminated as a result of COVID-19 at any point in time),該球員仍可參戰復賽。

有球會人士透露,東方龍獅的費蘭度及富力R&F的林恩許等在復賽球會間轉會的球員,料不獲復賽上陣資格;而從退賽球隊香港飛馬轉投冠忠南區的佐佐木周,則需視乎其合約是否受疫情影響而終止,如其合約屬自動約滿,也勢難參加復賽。貝鈞奇就稱,足總對有關條例仍存有疑問,「我們會要求球會將申請集中交予足總,由足總為每個個案向FIFA請示。」