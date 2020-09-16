【FIFA 21】最強U21曝光　辛祖速度惹質疑　球迷聯署發還重做

《FIFA 21》開發商EA Sports早前公布新一集球員能力值，不少玩家都批評設定「亂咁嚟」。新一集21歲或以下最強11人亦如是，多蒙特球星查頓辛祖速度83，令到球迷都大惑不解，RB萊比錫守將烏柏美卡奴綜合能力值只得79，更有玩家於網上留言直指是「罪行」。

近年前線球員人才輩出，U21最佳11人亦是進攻球員居多，巴黎聖日耳門的法國國腳麥巴比能力值達90，為11人中最高數字。

《FIFA 21》U21最強11人：

+ 5 + 5 + 5

這個陣容有齊歐洲5大聯賽的年輕新星，球迷對人腳方面沒有太大異議，惟能力值就讓人「搲爆頭」。如辛祖速度只得83，綜合能力值同為87的拉素射手恩莫比利慢，加速有86比恩莫比利的82略勝一籌，但奔跑速度（Sprint Speed）只得81，恩莫比利就有85。

亦有球員於EA Sports的Instagram留言，指烏柏美卡奴綜合數據只得79不合理，大呼為「EA有罪」。

球迷不滿新一集《FIFA》球員能力值設定，網上聯署要求EA Sports「推倒重來」。（網上圖片）

聯署「Redo the Ratings」

新一集《FIFA》球員能力值有不少變動，但似乎得不到玩家及球迷的認同，更有人於網上發起聯署行動，要求EA Sports重新設定球迷能力值。聯署沒有明確目標數字，發起6日至今逾2600人簽署。

發起聯署的David Mariyasin於聯署簡介寫道：「EA最近公布《FIFA 21》的球員能力值，但大部分球員的數字都不準確，就似是所有人都Downgrade了，EA沒有看過2019至20年球季的賽事一樣。我希望他們在玩家棄Game前，重新設定及再次發布球員能力值。」

《FIFA21》升幅最大的9名球員（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

《FIFA 21》能力值跌幅最大球員Top 10：

+ 4 + 4 + 4

《FIFA21》能力值排名21至30球星：

+ 4 + 4 + 4

《FIFA21》能力值排名11至20球星：

+ 4 + 4 + 4

《FIFA21》能力值排名1至10球星：