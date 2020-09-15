【新冠肺炎】泳池解封只准容納半數泳客　室內運動可不戴口罩

香港今日（15日）並無本地確診個案，政府下午宣布再放寬社交距離措施，本周五（18日）起重開泳池，並將向體育界等行業發放第三輪「防疫抗疫基金」。

康文署自7月15日關閉轄下足球場、籃球場、體育館、泳池及泳灘等體育場所，至今已兩個月。政府上周五起解封室內外體育場所，惟要求市民在場內遵守4人「限聚令」，並於飲食、運動及淋浴外的時間佩戴口罩。

然而團隊運動設施如足球、籃球場因使用人數眾多，泳池風險則較高，政府當時稱會在下一階段才考慮重開。

室外足球、籃球場自7月中起已封閉兩個月。（資料圖片）

本港今日錄得零宗本地確診個案，政府下午召開記者會公布新一輪社交距離措施。食物及衛生局局長陳肇始指，政府將重開之前三個階段中仍未重開的體育場所，包括泳池，惟她稱因或會爆發第四波疫情，政府難以將防疫措施放寬至6月時的程度。戶外足、籃球場是否重開，有待康文署稍後公布。

政府再放寬社交距離措施，泳池將解封。（資料圖片）

有記者問到重開泳池會否增加傳染風險，陳肇始回應稱政府決定重開不戴口罩的場所時「特別小心」，強調是分階段及有條件地放寬。

政府指，泳客在游泳、淋浴、在更衣室及泳池間或在兩個泳池間行走時、在與其他人保持1.5米距離或有效分隔的情況下熱身時，均可獲可豁免佩戴口罩。泳池重開後，泳客將不得超過可容納人數的一半；每人必須保持足夠距離，訓練小組也不得多於4人。

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陳肇始又補充，當局會放寬現時於健身中心等體育場所中，有關佩戴口罩及小組安排等限制。任何人（教練及工作人員除外）在室內外體育場所，只要與其他人保持1.5米距離或有效分隔的情況下運動，可不戴口罩。

至於在室內進行羽毛球、乒乓球、保齡球、桌球、網球、壁球、劍擊、劍道、單車、棒球、板球、緩跑、體操、高爾夫球和運動攀登等運動，亦毋須戴口罩。政策將於周五（9月18日）生效，為期一周至9月24日。

另外，政府亦推出第三輪防疫抗疫基金計劃，政務司司長張建宗指當局會動用約45億港元，向直接受防疫措施影響及疫情重創的行業提供資助，受惠行業包括體育界、健身中心、桌球館及保齡球場等遊樂場所。

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