大嶼山行山路線｜石壁郊遊徑全程落斜以主　由遠到近飽覽水塘靚景

石壁郊遊徑是一條迴然的山徑，連接昂坪和石壁水塘，由於全段路徑都是以下走為主，行山經驗不足者亦可以應付自如。

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石壁郊遊徑的起點建於鳳凰徑第四段初段的分岔口處。此徑初段為鳳凰山的西麓山腰，山徑以巨石所砌成。開始進入狗牙嶺的山體時，山徑變得迴轉於山谷間，時而開揚，可以飽覽整個石壁水塘，遠眺觀音山、羗山、靈會山等山嶺；時而隱密於林陰間，令人感到涼快舒暢。在雨季水量充沛的日子，途經的山谷溪流都成為潺潺流水，為路途注入生命之泉。

接近郊遊徑末段，緩坡開始變得陡斜，石級漸多，落差也較大，但路途仍是舖設得不錯，只要慢走還是可以應付。在經過一條又長又斜，緊靠在引水道而建成的梯級後，再慢步過植林區後，便是終點的所在。

導賞點

石壁水塘：石壁水塘於七十年代曾是香港存水量最大的水塘，現在則排在船灣淡水湖和萬宜水庫之後，為香港第三大。石壁水塘主要的用家原來是香港島的居民，在興建水塘大型工程的同時，亦建了一條輸水管道連接香港島的摩星嶺大口環，中間途經周公島。

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設施：資訊牌、標距柱、燒烤場、野餐地點、涼亭。

交通資料 起點：乘搭大嶼山巴士2號（於梅窩碼頭上車）或23號（於東涌市中心上車），於昂坪總站下車，經心經簡林行至郊遊徑入口。*只於星期日及公眾假期行駛 終點：步至嶼南道石壁警崗站，乘搭大嶼山巴士1號、2號（至梅窩碼頭）、11號或23號（至東涌市中心）離開。

石壁郊遊徑（野外動向網頁截圖）

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建議放入背囊的行山裝備：

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：石壁郊遊徑】

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