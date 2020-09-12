東龍島行山路線｜半個鐘船程抵避世勝地　閒遊燈塔炮台賞醉人海景

如果你想來一趟避世小旅行，我十分推薦位於西貢南面的東龍島。島上景色美得好像去了外地旅遊，相信平時不太喜歡運動的朋友也不介意流一點汗水。今次計劃好的山徑普遍平坦，非常適合帶媽媽來度假一天。

由三家村到通窿島

東龍島又名東龍洲，古稱「南堂」，據說東龍的名字是「通窿」的諧音，由於東龍島長期受風浪拍打，形成了很多壯觀的天然海蝕洞，村民就索性稱它作通窿洲，後來才改稱東龍洲。島上有多個著名景點，如東龍炮台遺址、潛龍吐珠、佛堂門燈塔等。來往東龍島的街渡只於週末及假日行駛，而且班次不多，出發前需要好好計劃行程及時間，但正因為此，島上較少人類的破壞，自然的景色仍能好好保存。

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我們於早上10時到達三家村碼頭，在售票處需購買來回的船票，並要選定回程的時間。往東龍島的船程約30分鐘。碼頭及船上的裝潢是以昔日香港為主題，在船上吹海風十分舒暢。到達碼頭後，沿小級走上會看到士多，並有清晰的手繪指示牌，指示前往東龍島不同景點的方向。左邊是往營地及古炮台，右邊往古石刻；由於看石刻需要走很多級樓梯下海邊再原路折返爬回山路，我們帶着媽媽，故選擇了較輕鬆的路向左出發。

鬼斧神工之海崖峭壁

走過一段幾乎沒有遮蔭的小路後，會到達帶點外國郊外味道的石灘，石灘旁有三尖八角的大岩石，浪花拍打沿岸礁石的聲音，令人格外平靜。這裏尖石較多，浪花也大，必須小心注意安全。再向前走就會看到著名的南園士多及假日士多，看到精美的中英並列招牌就知道是遊客常到的地方。

若想走近燈塔可以走入假日士多，左後方有條小路，一直通往佛堂門燈塔。此處的山坡是一個隱蔽看海的好地方，亦有人在此紮營。此位置海風很大，即使陽光曬着也不覺得太熱。原路走回士多再向官方營地方向走，不久就會到達一望無際的草地。營地三面環海，會看到清水灣鄉村俱樂部。絕對是香港數一數二的臨海營地。注意營地只設旱廁，沒有提供水源，若需要水就要到附近的士多。營地的高地可遠眺果洲群島及周邊經海浪拍打而形成的鬼斧神工。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

奇石潛龍 醉人景色

雖然明知道東龍洲炮台已經沒有鐵炮，但難得來到東龍洲炮台特別地區，我們亦決定走到炮台的遺址。炮台遺址前有一間小石屋，裏面擺放了一些昔日的照片，展示了東龍炮台的歷史。遺址果然沒有令我們失望，只有看到石牆及地基。從炮台折返營區，穿過一個小樹林，到達奇石陣。大小石遍佈山坡，錯落有致。奇石陣亦是空曠毫無遮蔭的，烈日當下要記緊做足防曬及補充水份。

潛龍吐珠是東龍島最有名的奇觀之一，從石陣再往南堂頂向上走，十多分鐘後回望後方，大概就遠距離拍到一張氣勢雄偉的潛龍便心滿意足了。上山的路較崎嶇，大家可以依身體狀況而決定繼續前往與否，安全至上。最後沿路折返至碼頭乘渡輪離開。

歷史秘聞：根據歷史記載，東龍洲炮台於清朝康熙年間建造，用以防禦海盜。炮台有營房十五所及大炮八門。據說炮台建成後，一直駐有守軍，直至十九世紀初，海盜日益猖獗，由於炮台位於孤島上，要補給和支援都較困難，所以最終被九龍炮台取代。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

只需半天時間，一個島可以飽覽石灘、草原、炮台遺址、樹林、石陣、鬼洞及斷崖，沿路風景變化大，愈走愈有驚喜，這正正是我喜歡東龍島的原因。要坐擁臨海的住宅談何容易，但在這裏大家可以短暫地享受使人難以忘懷的景色。

來一次絕對不夠，跟媽媽來了一次，下一次又想帶閨密來拍攝文青照片，然後又想和男朋友靜靜地坐在大石享受二人世界。若想環島一周，未計拍照時間大概需時3小時，由碼頭走到士多前向右出發，先遊覽東龍石刻，再去鹿頸灣。走上南堂頂再由直升機坪下山，下山的路十分險峻，需要手腳並用慢慢地走，之後再走過奇形異石陣就會到達營地。

特別推薦路線：東龍洲碼頭 > 佛堂門燈塔 > 露營區 > 東龍洲炮台 > 奇石陣 > 東龍洲碼頭 長度：全程約3.4公里（不計休息需時約1.5小時完成）

（《山野漫遊——女生行山指南》，萬里機構授權使用）

詳細交通資訊：

油塘港鐵站步行至三家村碼頭，轉乘前往東龍島的街渡；或於西灣河港鐵站步行至筲箕灣避風塘十號梯台乘坐街渡（街渡只在星期六、日及公眾假期提供服務）

女生不能餓

島上有數間士多，包括近碼頭的合全士多，以及營地旁的南園士多和假日士多。聽士多老闆說，他們的生意很受天氣影響，天氣太熱或雷暴下雨就幾乎會無生意。下次大家到東龍島行完山，不妨於上船前來一杯冰凍的仙草紅豆冰，為旅程劃上完美句號。

島上有數間士多，包括近碼頭的合全士多，以及營地旁的南園士多和假日士多。（《山野漫遊——女生行山指南》，萬里機構授權使用）

建議放入背囊的行山裝備：

+ 12 + 12 + 12

（《山野漫遊——女生行山指南》，萬里機構授權使用）

書名：《山野漫遊——女生行山指南》 作者：鍾芯豫、楊樂陶 鍾芯豫 @chungsumyue 自幼在父母薰陶下通山跑，與香港的自然郊野結緣。深信帶著冒險和博物精神，郊野裏無一物不可賞。18歲創立本地旅遊組織V'air低碳本地遊，舉辦多個生態導賞團，致力推動本土可持續旅遊，於2017年出版環保旅遊書《低碳。好行》。2019年畢業於香港中文大學地理與資源管理系，現於牛津大學修讀環境變化與管理哲學碩士。 楊樂陶 @daisyltblue 熱愛大自然，喜歡上山下海，以享樂為人生目標。最享受在郊野中自由自在的感覺，能在平凡的生活中獲得感動和動力。不久前開始認真上山藝課程學習行山及對待自然的態度，希望由自身開始，好好守護香港郊野，並令身邊的人都愛上香港的四分之三。2017年畢業於香港中文大學城市研究學系，現於卡迪夫大學修讀國際規劃及發展碩士。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】