港島行山路線｜鰂魚涌4個鐘行到大潭水塘　親子家庭小旅行之選

大自然向來是最佳的環境教育課室。 太古和鰂魚涌予人商業中心的印象，但其實這一帶不乏生物資源。路線由鰂魚涌出發，途經柏架山和畢拿山，最後到大潭篤水塘解散。除了優美風景和茂密的林木，沿途設有各種配套和設施，確是絕佳的自然生態教材。整趟旅程路經多個燒烤地點，讓大家享受家庭樂。

古雅生態紅磚屋

步出鰂魚涌港鐵站，在英皇道走不久就會看到一塊格格不入的「柏架山道自然徑」木牌。循路牌方向沿柏架山道的斜坡上山。這段路持續上斜，沿途樹蔭遮擋風景，對小孩來說較吃力和沉悶。

家長可善用路旁介紹有趣葉形的指示牌，鼓勵小朋友沿途撿起不同形狀的樹葉辨認，為孩子帶來免費的自然教育課。路經柏架山道休憩處後，叢林中隱若看見紅磚屋建築。這所林邊屋於1920年代興建，帶古雅的英倫建築風格，前身是太古糖廠和太古船塢的員工宿舍和避暑別墅。

紅磚屋後來納入二級歷史建築，改建成林邊生物多樣性自然教育中心，由政府經營，推廣科普教育，加深大眾對香港豐富物種的認識。

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霧鎖群山仙氣

遊覽林邊磚屋過後，繼續沿柏架山道上行，不久看到金督馳馬徑的路牌，表示已進入有9公里的金督馳馬徑其中一部分，同時屬大潭郊野公園的範圍。繼續往康柏郊遊徑的方向走，接往東區自然步道。這段步道是先上山後下山，沿大斜坡上山稍微有點吃力。

中途有一段平坦的路徑，沒有傳統觀景台的圍欄和告示牌，只有黑白色的石柱在山崖邊，形成開揚的風景平台，欣賞對面不同層次的翠綠山巒。春天時分，遠處的群山披上層層白霧，景觀一絕。不妨在綠油油的背景拍攝家庭照，感受居高臨下的氣勢。

另一個選擇：從林邊屋到觀景台間的山路有兩個岔路口，分別通往鰂魚涌緩跑徑和鰂魚涌樹木研習徑。緩跑徑接回原來的路程。樹木研習徑適合樹木愛好者，經過戰時爐灶後，可接上康柏郊遊徑或直接下山。

登上柏架山

柏架山達海拔532米，是港島東區最高的山峰。登上柏架山，飽覽維多利亞港、九龍東的景色。香港地方雖小，卻藏着重重驚喜，不少植物物種在本地首次被發現。於1903年，香港前林務總督在柏架山上首次發現山茶科的小喬木紅皮糙果茶。紅皮，顧名思義就是紅色的外觀，遠看似是塗了一抹橙紅色的顏料。樹皮上鐵鏽色的粉末其實那是一片片脫落的紅色樹皮。糙果即是粗糙的果實，成熟時像手掌一樣大，可提煉菜籽油。本地鳥類愛吃糙果，因而樹木的存在吸引鳥兒到訪，增加生物多樣性。

歷史秘聞：太古洋行為方便員工來往市區，曾在柏架山上建設吊車，共有兩架雙向行駛的六人開放式車卡，連接大風拗和英皇道。吊車系統於清末1892年落成，是全亞洲最早的吊車系統，畫家吳友如稱其作「銅鑼飛棧」並收錄在畫冊中。系統運作四十年後因經營困難而拆卸。吊車尚餘小量遺跡散佈在叢林中，例如基座的石躉，惟位置隱蔽，未經正式保育或修復。熱心市民成立關注組，倡議將吊車系統遺跡妥善保育。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

探尋名勝天梯

大風坳涼亭旁邊是「天梯」。香港不少山徑都有俗稱「天梯」的長樓梯，最長達二千多級。不是最長也不是最陡峭，但這條599級的港島徑天梯算是本港最有名的天梯。登天梯可達畢拿山頂的觀景台，俯瞰湛藍的大潭上水塘。沿梯級繼續走，近觀畢拿山石礦場，然後上行登渣甸山，最後下降到黃泥涌水塘公園結束。由於這道「天梯」難度相對較低而位置方便，不時有家長帶同小孩挑戰。建議大家按體力調節步伐速度和歇息時間。

港島楓香步道

即使不走天梯，也有美麗的風景等着大家。在涼亭處往大潭篤水塘方向走下山，約1.5小時到達水塘。下山的路段很舒適，大概因為兩旁長了高大的楠樹，樹冠廣大，覆蓋路面，形成樹蔭走廊，夏天也無懼酷熱天氣。

踏上下山的路徑，朝着指示牌往大潭篤水塘方向走。沿路經過兩個被群山環抱、風景明媚的燒烤場。燒烤場4號場旁種有一行十多株異常高大的樹木，樹葉呈三裂狀，形態有點像楓葉。其實它們是香港的原生樹種楓香，即大棠「打卡熱點」的主角。秋天時，楓香的樹葉會由青綠色轉成橙紅色，形成艷麗的紅海。改訪港島的楓香步道，不但輕鬆避過人潮，更可享受紅葉紛飛的野餐或燒烤，更添樂趣。

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水塘百年古蹟

經過楓香步道後，不久便看到大潭水塘。第一期的供水系統擴建在1904至1907年間進行，包括興建大潭中水塘和水壩。大家可循大潭水務文物徑，逐 一走訪五站經典歷史文物。大潭篤水塘的四座石橋是連接各水塘和郊野公園的主要通道。物料採用花崗石，結構呈拱形，橋頂設飛檐裝飾。水壩和四座石橋均被列為法定古蹟。這趟豐富的家庭小旅行就此結束，大家可經於大潭郊野公園的巴士站乘車離開。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

特別推薦路線：鰂魚涌 > 柏架山 > 大風坳 > 大潭郊野公園 長度：全程約4.8公里，需時4小時

詳細交通資訊： 去程：鰂魚涌港鐵站B出口 回程：大潭郊野公園巴士站乘坐14號巴士，前往西灣河港鐵站

（《山野漫遊——女生行山指南》，萬里機構授權使用）

建議放入背囊的行山裝備：

+ 12 + 12 + 12

（《山野漫遊——女生行山指南》，萬里機構授權使用）

書名：《山野漫遊——女生行山指南》 作者：鍾芯豫、楊樂陶 鍾芯豫 @chungsumyue 自幼在父母薰陶下通山跑，與香港的自然郊野結緣。深信帶著冒險和博物精神，郊野裏無一物不可賞。18歲創立本地旅遊組織V'air低碳本地遊，舉辦多個生態導賞團，致力推動本土可持續旅遊，於2017年出版環保旅遊書《低碳。好行》。2019年畢業於香港中文大學地理與資源管理系，現於牛津大學修讀環境變化與管理哲學碩士。 楊樂陶 @daisyltblue 熱愛大自然，喜歡上山下海，以享樂為人生目標。最享受在郊野中自由自在的感覺，能在平凡的生活中獲得感動和動力。不久前開始認真上山藝課程學習行山及對待自然的態度，希望由自身開始，好好守護香港郊野，並令身邊的人都愛上香港的四分之三。2017年畢業於香港中文大學城市研究學系，現於卡迪夫大學修讀國際規劃及發展碩士。

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