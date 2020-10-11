鰂魚涌行山路線｜閒遊康柏郊遊徑眺望維港　路經紅屋了解生態環境

康柏郊遊徑位處大潭郊野公園的鰂魚涌擴建部份，始於鰂魚涌巿政大廈旁的柏架山道口，終點於和鰂魚涌樹林研習徑相接的半山。由巿政大廈步行至郊遊徑入口才不過十多分鐘的腳程，但周遭的景物已由塵囂鬧巿轉變到鳥語林間。此徑道路修築完善，沿途林蔭處處而且風景絕佳，是一家大小週末行山的熱點。

經過著名的「紅屋」後，沿徑續走，有部份路段可眺望整個港島東和九龍東的景色，而且不時會遇上巨石怪石擋路，因此走起來一點也不乏味。途中大家可留意大樹偶有掛上漁護署設的人工鳥巢。這些鳥巢的住客多是鵲鴝、大山雀和領角鴞（貓頭鷹），如果大家在傍晚時份走這條徑，便有機會聽到領角鴞的叫聲。

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導賞點

1. 紅屋

到達入口前大家應留意道路右則一間古色古香的大宅，那是從前太古糖廠經理及總工程師的住所，原名「林邊樓」，由於大宅由紅磚和花崗岩建成，因此大家便稱它為「紅磚屋」或「紅屋」。紅屋的名頭甚響，不但是漁護署學校進行生態教育作重點實習的地方，更是不少綠色團體舉行活動時的介紹地點之一。

主因除了紅屋位置適中、處於巿區和林區交界處外，亦因為紅屋有近百年的歷史，見證了該區以至整個香港的發展。2012年紅屋改建為「林邊生物多樣性自然教育中心」，同年6月開放予公眾參觀。

2. 九龍及港島景色

康柏郊遊徑有部份路段可眺望整個港島東和九龍東的景色，是拍攝群山美景的好地點。

設施：傳意牌、燒烤場、野餐地點、洗手間、涼亭。

交通資料 起點：乘搭港鐵至鰂魚涌站A出口，或乘搭途經英皇道的巴士、電車或專線小巴，在鰂魚涌巿政大廈下車，後沿柏架山道上走約15分鐘即可見郊遊徑入口。 終點：沿鰂魚涌樹木研習徑行至基利路，下行到英皇道，續往右行可到達港鐵太古站。

康柏郊遊徑（野外動向網頁截圖）

切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

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