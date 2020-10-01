荃灣行山路線｜龍門郊遊徑川龍起步至城門水塘　沿途賞大帽山景色

龍門郊遊徑位於新界中部，貫穿大帽山及城門兩個郊野公園。起點位於川龍，沿着山腰，然後急降到城門水塘。

川龍村至龍門郊遊徑的起點約有兩公里的路程，沿車路經過村屋耕地，約二十分鐘便可以看到漁護署川龍管理站，離開了油柏石屎路，可漫步於山間小徑上。

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此徑的初段蜿蜒於大帽山的山腰間，慢慢往上爬升，不時又會經過溪流石澗，川龍郊遊徑設置了三條木橋，橫跨數條較大的溪流，而其餘的細小支流，則只有一些天然的石塊。這段路較為開揚，可以遙望青馬大橋、葵涌、荃灣、青衣等一帶景色。

同時，亦可仰望高高的大帽山。進入了茂密的林徑後，亦表示着龍門郊遊徑快到尾聲，此段有連綿的石級往下走，有防滑的紋理，在潮濕下雨的日子亦可安心行進。

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導賞點

1. 菠蘿壩自然教育徑：郊遊徑的終點可以連接菠蘿壩自然教育徑，可順道一遊，認識附近的自然生態。

2. 大帽山：在龍門郊遊徑沿途可欣賞到大帽山的景色，看看那植被的變化，較高及暴露的山頂山脊都以草坡地為主，而較為茂密的樹林集中於山谷溪澗裡。

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設施：資訊牌、標距柱、野餐地點、洗手間。

交通資料 起點：乘搭九巴51號（於港鐵荃灣站或荃灣西站上車）或專線小巴80號（於荃灣川龍街上車），在川龍站下車。 終點：到達城門水塘後沿菠蘿壩自然教育徑往南走，乘搭專線小巴82號回荃灣市區。

龍門郊遊徑（野外動向網頁截圖）

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：龍門郊遊徑】

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