港超聯｜菁英盃周六開鑼　政府開放6球場　升班馬亮相揭幕戰

香港足球總會今日（20日）公布2020/21年度球季部份港超賽程，落實菁英盃將於周六（24日）開鑼，港超聯則會在11月14日或之後展開，並只得8支球隊角逐。

足總早前暫定新季港超在今周六（24日）展開，但因部份球隊外援未能趕及抵港，決定先進行菁英盃分組賽。足總終在開季前4日對外公布賽程，但只限截至11月11日為止的首15場菁英盃分組賽，餘下賽程仍有待商議及安排。

上屆菁英盃由傑志奪得，「藍鳥」在上月底的決賽中以3：1擊敗冠忠南區奪冠。（資料圖片／袁志浩攝）

【上季菁英盃決賽圖輯：傑志3：1冠忠南區】

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今屆菁英盃落實由8隊分兩組參與，每組踢雙循環，小組首次名皆晉級四強，再以淘汰賽形式爭冠。足總安排賽事於周六、日及周三上演，周末賽事各設下午3時的頭場跟下午5時半的尾場；周中賽事則在會晚上8時開賽。

菁英盃分組 A組：東方龍獅、愉園、冠忠南區、晉峰 B組：天水圍飛馬、理文、傑志、標準流浪

獲港足小將茹子楠外借加盟的晉峰，將在揭幕戰首度亮相港超。（資料圖片／袁志浩攝）

揭幕戰將在10月24日上演，由冠忠南區在旺角大球場對升班馬晉峰；同日尾場由東方龍獅於小西灣運動場迎戰愉園。至於翌日另外兩場比賽，兩支退出上季復賽的球隊天水圍飛馬與流浪會先後亮相。

自上季港超因疫情而停擺後，政府首度開放斧山道運動場等球場進行本地頂級賽事。（資料圖片）

除上述兩個球場，足總成功向政府爭取開放深水埗運動場、元朗大球場、斧山道運動場及大埔運動場作比賽用途。然而在限聚令仍未解禁下，足總仍在與政府商討是否需要閉門作賽。參賽球隊職員亦毋需再進行家居隔離，僅需定期檢測。

港超聯方面，則會在11月14日或之後展開，但對於賽制是否如傳聞般由雙循環轉為三循環，以符合亞洲足協對於賽事場數最低要求，則仍待商議；消息指，有球會提出要求更改足總盃賽制，預料留待周五港超聯會議商討。