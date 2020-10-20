港超聯｜菁英盃周六開鑼　政府開放6球場　升班馬亮相揭幕戰

香港足球總會今日（20日）公布2020/21年度球季部份港超賽程，落實菁英盃將於周六（24日）開鑼，港超聯則會在11月14日或之後展開，並只得8支球隊角逐。
足總早前暫定新季港超在今周六（24日）展開，但因部份球隊外援未能趕及抵港，決定先進行菁英盃分組賽。足總終在開季前4日對外公布賽程，但只限截至11月11日為止的首15場菁英盃分組賽，餘下賽程仍有待商議及安排。
上屆菁英盃由傑志奪得，「藍鳥」在上月底的決賽中以3：1擊敗冠忠南區奪冠。（資料圖片／袁志浩攝）
【上季菁英盃決賽圖輯：傑志3：1冠忠南區】
今屆菁英盃落實由8隊分兩組參與，每組踢雙循環，小組首次名皆晉級四強，再以淘汰賽形式爭冠。足總安排賽事於周六、日及周三上演，周末賽事各設下午3時的頭場跟下午5時半的尾場；周中賽事則在會晚上8時開賽。
菁英盃分組
A組：東方龍獅、愉園、冠忠南區、晉峰
B組：天水圍飛馬、理文、傑志、標準流浪
獲港足小將茹子楠外借加盟的晉峰，將在揭幕戰首度亮相港超。（資料圖片／袁志浩攝）
揭幕戰將在10月24日上演，由冠忠南區在旺角大球場對升班馬晉峰；同日尾場由東方龍獅於小西灣運動場迎戰愉園。至於翌日另外兩場比賽，兩支退出上季復賽的球隊天水圍飛馬與流浪會先後亮相。
自上季港超因疫情而停擺後，政府首度開放斧山道運動場等球場進行本地頂級賽事。（資料圖片）
除上述兩個球場，足總成功向政府爭取開放深水埗運動場、元朗大球場、斧山道運動場及大埔運動場作比賽用途。然而在限聚令仍未解禁下，足總仍在與政府商討是否需要閉門作賽。參賽球隊職員亦毋需再進行家居隔離，僅需定期檢測。
港超聯方面，則會在11月14日或之後展開，但對於賽制是否如傳聞般由雙循環轉為三循環，以符合亞洲足協對於賽事場數最低要求，則仍待商議；消息指，有球會提出要求更改足總盃賽制，預料留待周五港超聯會議商討。
首15場菁英盃分組賽賽程：
10月24日
3：00PM 冠忠南區 Vs 晉峰 旺角大球場
5：30PM 東方龍獅 Vs 愉園 小西灣運動場
10月25日
3：00PM 天水圍飛馬 Vs 理文 深水埗運動場
5：30PM 傑志 Vs 流浪 元朗大球場
10月28日
8：00PM 東方龍獅 Vs 晉峰 旺角大球場
10月31日
3：00PM 理文 Vs 傑志 斧山道運動場
5：30PM 流浪 Vs 天水圍飛馬 小西灣運動場
11月1日
3：00PM 冠忠南區 Vs 東方龍獅 大埔運動場
5：30PM 愉園 Vs 晉峰 旺角大球場
11月4日
8：00PM 天水圍飛馬 Vs 傑志 旺角大球場
11月7日
3：00PM 晉峰 Vs 冠忠南區 元朗大球場
5：30PM 愉園 Vs 東方龍獅 旺角大球場
11月8日
3：00PM 理文 Vs 天水圍飛馬 元朗大球場
5：30PM 流浪 Vs 傑志 旺角大球場
11月11日
8：00PM 愉園 Vs 冠忠南區 旺角大球場