【港超聯】飛馬再落戶元朗　郭嘉諾掌帥印　簽4名超級外援

因疫情而退出上季港超聯的香港飛馬，來季面目一新。 球會新一季將自2012年後再度落戶元朗，以「天水圍飛馬」名義角逐頂級聯賽，今日（20日）公布改由熱血主帥郭嘉諾領軍，並獲43歲中堅法比奧等10多名球員來投。 飛馬又預告，球隊已簽下6名外援球員，當中4人屬「超級外援」。

飛馬指球會希望透過重新植根元朗，吸引街坊入場打氣，並正構思在區內建設足球訓練中心、提倡足球運動，訓練區內青少年球員；預料該隊會選用元朗大球場作主場。

那些年的天水圍飛馬，你還記得他們嗎？（足總官網）

+ 6 + 6 + 6

飛馬來季亦由跟元朗甚具淵緣的郭嘉諾擔任主教練，這位少帥過去兩度執教元朗足球隊，領軍躋身菁英盃決賽及足總盃四強；亦曾率領另一區隊和富大埔征戰港超。而郭嘉諾最為球迷所熟識，相信便是其激情帶隊風格，並帶領港隊連奪兩屆省港盃的「威水史」。

郭嘉諾擅於激勵年青球員，他曾帶領港隊贏得兩屆省港盃冠軍。（資料圖片／梁鵬威攝）

文彼得留任教練團 43歲法比奧未言退役

飛馬同時公布，去季主帥文彼得將留任教練團，張寶春則出任體能教練；而前港隊門神范俊業就在相隔兩季後重返飛馬，擔任守門員教練。值得一提的是，前元朗隊長、已年屆43歲的中堅法比奧亦會擔任助教，這位兩屆「最佳後衛」得主來季有望以註冊球員身份上陣。

飛馬新一季改名天水圍飛馬，隊徽亦加上TSW 3個英文字母。（飛馬Facebook圖片）

43歲的前元朗中堅法比奧（左），未有因前東家退賽而退役，新季在飛馬出任球員兼助教。（資料圖片）

暫17名新本地兵來投 4位超級外援加盟

另外，在佐佐木周、陳肇麒、陳偉豪、大衛拉菲爾、艾華及米高加斯洛等離隊下，飛馬新一季暫有17名新球員加盟，包括由東方外借的胡晉銘及劉學銘；從大埔轉投的港隊新星孫銘謙、門將陸平中及前鋒吳文希。

而部份郭嘉諾於元朗時的舊部，如黎格爾、羅振庭等亦會來投，加上陳靜謙、謝朗軒、叢振洪及U18球員何家智，料可組成較有活力的班底。外援方面，包括前元朗守將基斯在內，飛馬指該隊已簽入6名外援球員，當中4人屬「超級外援」身份，月尾將悉數到港。

足總增設超級外援名額 現役竟有4成合資格 如何定義超級？

胡晉銘（紅衫）曾效力飛馬多年，去季轉投東方後上陣時間大減，今季再外借至飛馬。（香港足總）

球迷對飛馬外援名單甚為期待，但飛馬未有一如外界所料公布詳情。球會解釋指因新季轉會窗今年9月22日才開啟，處理簽證等文件需時，因此新外援下周內才抵港，並需接受14日強制隔離，預計11月初才可投入操練。飛馬又質疑足總倉促展開新季，讓球隊未有充份時間準備。

港足經典人物陳肇麒、陳偉豪 最後一季征戰港超聯圖輯：