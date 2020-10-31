荃灣行山路線｜行梧桐寨瀑布上大帽山　經龍門郊遊徑到城門下山

大帽山處香港中央，亦是香港最高峰。諸澗發源大帽，群脊伸延八方，前白略有梧桐水系、大雷水系、大石水系、大曹水系、大圓水系及大城水系，後者有觀音山延脈、鹿山延脈、草山及針山延脈等，可通之途、可組之線多姿多采，各適其適，山頂飽覽香港絕大部份地方，天色好時更可遠望中國深圳，是一座令人難忘的山體。

路線︰白牛石→梧桐寨→玉女溪→大帽山林道→施樂園→響石墳場→龍門郊遊徑→城門引水道→城門水塘菠蘿壩 （行山日期：2014年3月23日）

大帽之巔（刹那授權使用）

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十年八年前，曾經走馬崗過草山針山，作大帽山北上南落，今雅興再起，於是再來一次北上南落。由白牛石起步，沿梧桐寨地獄樓梯上攀，雖未到雨季，但因梧桐石澗四季不枯，伴在路途上已是淙淙流水聲。

經過井底瀑，未有特意一看；漸窄的路，人多出現擠塞，為免浪費時間，故快步避開人群；來到中瀑，已知接近主瀑，未有休息下，直達主瀑，由白牛石起計，只花了四十五分鐘，比預期快了十五分鐘，意料之外的快。小休一分鐘，沿舊路登上散髮瀑，隨即入澗，上溯玉女溪。

散髮瀑後的澗道，有數處大型淺洞，不久便是玉女瀑所在地。是日水量少，仍覺幽雅。此瀑左右兩邊皆可登頂，以往全是下溯，皆取左路，故是次取右路，最難還是瀑邊一處鬆散的斜坡位。

登上瀑頂後，左右分源，右源甚短，可接廢田舊路接回梧桐寨山徑，左源乃主源，直指四方山，有短瀑數個，水豐時應頗優美。在玉女溪變成荒田間的平流前，尾瀑是一個直不可攀的橫形瀑布，於右方繞上。穿過一段長長的平流區，盡處右方有昔日之石梯作離澗指標，良久無路，自行鏟至梧桐寨山徑，然後數十步後已是猴岩頂之涼亭。

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是日天色晴朗，極目遠方，山上的黃牛帶着一群新生的小牛，悠然自得的吃草，未受漁護署謀殺式迫遷所影響。沿麥徑登上大帽山，再轉至施樂園，經過大曹石澗源頭，經過相思林徑出口，接上響石脊，往響石墳場下走。此脊幾乎為草坡，近可觀荃灣，遠可見大嶼山整個島嶼。望大圓水系，小丑石屹立在遠方，相當顯眼。穿過響石墳場，來到龍門郊遊徑，一直走至接禾梨坑澗口之下山小徑，轉走城門引水道至菠蘿壩，完成是日獨自優遊。

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【本文獲「剎那」授權轉載。】

【同場加映，另一條上大帽山路線，由荃錦坳上山，逆走麥徑】