獅子山行山路線｜行獅尾脊攀天梯石登頂　經大龍徑落沙田頭村

周末持續天晴，天色良好，天氣炎熱，私務活動安排短攀獅尾脊，再走大龍徑下引水道，黃大仙集合。 （行山日期：2016年6月25日）

早上在廣東燒味食早餐，9時15分搭小巴上沙田坳道，私務活動人不太多。約10分鐘車程到達法藏寺下車，Danny父子也到達，8人齊集在法藏寺前拍張大合照後開始起步。

沿寺後石級路上行，中段切入電塔路入林，前行小段見樹幹有寫二合一，沿林徑直上至岔口，右邊往石馬，左邊上獅尾。

靠左邊上行，經過一座大石台，晃似一條大獅尾一樣，行山前輩寫上「天梯」二字。攀過巨石台，上行不遠便見傻塔所在地，此塔已倒坍，塔右方可到石馬。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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山脊上風景很美，但天氣太熱走在山野也頗疲累，繼續前行，終於上達獅尾的警告牌。在獅頂牌拍過大合照後，馬上沿石階下山，到座標石上享用冰鎮菠蘿。

吃過菠蘿繼續行程，轉入大龍徑返回引水道涼亭大休。大休後，前行至小路口下沙田頭村，步往曾大屋遊樂場梳洗，梳洗後到沙角邨享用下午茶。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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