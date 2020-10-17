港島行山路線｜北角站起步上小馬山、畢拿山　順道加遊柴灣猛鬼橋

東北季候風正影響港東沿岸，天氣清涼正好走上山頭，今周小組活動安排走小馬山及畢拿山，北角起步。 （行山日期：2020年10月7日）

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早上天陰，天色灰濛，與友在北角早餐，9時30分在北角站B4出口集合，4人一組沿石級路上香花徑，途經賽西湖公園至煤氣公司旁，跨過欄杆上金督馳馬徑，沿徑前行經畢拉山電台，上小馬山再過畢拿山。休息片刻後，沿天梯下大風坳大休。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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休後走野豬徑，出大潭道迴旋處，迴旋處對面有路下山，經大潭食水缸、引水道行至柴灣，順道加遊大潭峽石橋（有猛鬼橋之稱的一條英式石橋）。拍照後過橋接引水道前行，右邊小路下柴灣峰華邨，沿翡翠道步至興華廣場享用下午茶，今日走約10公里，5小時完成。

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】