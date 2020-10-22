足球熱話︱奧斯爾獲各界力撐　阿仙奴主帥阿迪達：「我問心無愧」

阿仙奴中場球星奧斯爾（Mesut Özil）一再被主帥阿迪達冷落，繼早前落選球隊25人歐霸大軍名單後，最新連英超大軍名單也無份。他在Twitter發表感言引來足球界和全球極大反響，一句：「今天才發現當今忠誠難求」，簡直聞者心酸。 由英格蘭名宿連尼加和伊恩胡禮、阿仙奴舊將韋舒亞、到德國國家隊隊友謝路美保定均向他送上支持，另一邊廂阿迪達堅持自己「問心無愧」 。

奧斯爾在去季英超6月復賽後，一直都長駐後備席，對上一次為阿仙奴出場，已要數到英超3月受新冠肺炎影響停擺前，對韋斯咸的比賽。這名德國中場今季仍未出過場，阿迪達早前遞交歐霸參賽名單沒有奧斯爾的名字，如今更將他剔除出聯賽大軍名單。

跟阿仙奴仍有一年合約的奧斯爾，周三（21日）終打破沉默：「對我來說，要跟阿仙奴球迷公布此事十分困難。對阿仙奴沒有註冊我為英超球員，我感到十分遺憾。自2018年簽新約後，我一直都為我深愛的阿仙奴盡忠，但沒有得到回報令我難過。我這才發現，今時今日忠誠得來不易。我每周都保持正面，相信總有出場機會。這亦是我一直保持沉默的原因。」

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奧斯爾的忠誠換來只有失望，言語之間充滿對阿仙奴和足球熱愛。轉任足球評述員的名將連尼加（Gary Lineker）轉載他的帖文，補上一句：「每一個足球員都希望落場踢球。不能出場上陣，無論人工多少都是足以摧毀靈魂 （soul destroying）的。」

曾跟奧斯爾在阿仙奴共事多年的韋舒亞（Jack Wilshere），轉載連尼加帖文，並聲稱：「Gary說得對極了，尤其當你是全隊最佳球員！」正在待業的他大讚對方是阿仙奴陣中最出色一員，力撐這位前隊友。他的德國國家隊隊友謝路美保定亦溫言安慰，「抬起頭來吧，兄弟！我100%肯定你很快會向所有人顯示你的能力！」還加上high ten和加油符號和#NotDoneYet以示支持。

阿仙奴名宿伊恩胡禮（Ian Wright）亦在Twitter發文對阿仙奴跟奧斯爾之間決裂感到悲傷，「足球總是令我不停地感到驚奇。無論阿仙奴跟奧斯爾之間發生過什麼事，他們無法和解令我傷感……我只能夠為他送上支持，知道自己未來數月沒有機會上陣將會很難捱。很失望。」

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美蘭尼爾斯：球會支持奧斯爾

阿仙奴隊友美蘭尼爾斯（Ainsley Maitland-Niles）巧妙地說「球會在支持奧斯爾」，指出：「我們是一支球隊，直到奧斯爾決定他想怎樣做也會如此。」槍手即將出戰對維也納迅速的歐霸賽事，他表示球隊正專注備戰，「然後回到訓練場時，我們可以跟奧斯爾傾談一下，作為一支團隊合力解決問題。」

對於奧斯爾不在大軍名單，他拒絕表達個人意見，「你要去問球會。身為球員，我們沒有為此想太多。我們整天也在操練，訓練完結便乘飛機到這裏（維也納），沒有時間一起坐下來商討任何事。」

在此之前，奧斯爾前隊友梅迪薩卡直指他不再專注足球，「奧斯爾已成家立室，擁有自己的家庭……或許他的關注重心有所改變。無論如何，他仍然快樂，很享受踢足球。」目前任職阿仙奴足球學校主管的梅迪薩卡亦稱，「他是唯一一個曾跟我效力三支不同球隊的隊友—雲達不萊梅、阿仙奴以及德國國家隊，因此我為他完全不獲派落場的苦況感到遺憾。」

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阿迪達：「我問心無愧」

面對外界排山倒海批評，阿仙奴為阿迪達發表極長篇聲明，對奧斯爾的回應，指出「每個人也可自由表達感受」，並聲稱：「這純粹是足球上的決定，我問心無愧。因為我待他十分公平，經常跟他溝通，彼此知道對方期望。」洋洋灑灑數百字力數棄用他的原因，「身為領隊，就要為球隊贏得比賽和錦標，並建立短、中和長期計劃……」

阿迪達又表示，自己要為未能令奧斯爾踢出最佳表現負上責任，指出要遺下部分球員並不好受，「相信我，我跟奧斯爾一樣感到痛苦」。奧斯爾在英超及歐洲賽因新冠疫情停擺前，仍有不少上陣機會，阿迪達拒談復賽前一段時間奧斯爾跟他和球會之間是否發生過什麼事情，只說奧斯爾會如常參與阿仙奴操練，並放眼未來。

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奧斯爾近年表現不乎全隊最高薪身價，備受阿仙奴球迷和外界批評，尤其他跟備受爭議的土耳其總統埃爾多安過從甚密，甚至邀請對方擔任伴郎，形象一度跌至谷底。及後他開始頻頻為維吾爾人發聲，到球隊因疫情要求球員減薪，他挺身而出反對，至阿仙奴宣布為節省開支辭退扮演球隊吉祥物「阿仙龍」（Gunnersaurus）的演員Jerry Quy時，奧斯爾表示會負責對方人工，再次贏盡掌聲。

阿迪達洋洋灑灑數千字的聲明，只是再三複述既定立場，對阿仙奴已敗壞的形象於事無補。棄用奧斯爾的真正原因，只有他和阿仙奴才知道。無論誰是誰非，打出公義與維權牌的奧斯爾無疑在輿論上先勝出漂亮一仗。

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