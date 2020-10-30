【英超Fantasy】遊戲與現實或不符　了解球員角色特性有助搶分

又是時候執陣了。過去6周相信不少英超Fantasy玩家，心情與分數都經歷了高低起跌，事實上，要持續每周取得高分並非易事，兩位足球評述員陳葦如及陳祉俊認為，一切要從細節入手，並要揀選「穩陣」球員，穩固「基本盤」方為上策。

陳葦如鍾情北歐球員，但執陣時仍會選擇一些熱門、入球能力高的球員，前中後三線，他較為重視前鋒一環，認為若然前線表現穩定，能夠提供入球的話，不愁沒有分數，因此他選擇了華迪（Jamie Vardy）、哈利卡尼（Harry Kane）及丹尼艾格斯（Danny Ings）三人攻堅。另一重點是，要了解球員本身角色是否有利取分，如車路士的佐真奴（Jorginho Luiz Frello）及愛華頓的哈美斯洛迪古斯（James Rodríguez），屬於球隊處理死球的必然人選或中場指揮官，是「穩陣取分派」，加上他們身價相對便宜，放在陣容可謂百利而無一害。

陳葦如在執陣時特別著重前鋒線，因此揀選了3個有一定數糊能力的箭頭。

遊戲與現實世界有時並不相符，另一位足球評述員陳祉俊提醒玩家，英超Fantasy的防守中場永遠是低分一族，切勿揀選，他指出，好像錫菲聯的羅活（Oliver Norwood）上季表現出色，但往往只做「間接助攻」，所以整體分數不高；至於愛華頓的阿倫盧利奧（Allan Marques Loureiro）在防守有不少貢獻，惟數據上難以反映，加上他經常犯規，萬一領牌更要扣分，因此若論性價比來說，此類球員還是少碰為妙。

錫菲聯的羅活表現搶鏡，但在Fantasy的得分卻不成正比。（Getty Images）

愛華頓的阿倫盧利奧擔任防守中場，雖有建樹，但數據上難以反映。（Getty Images）

如何揀選後備亦是一門學問，陳祉俊表示，要用心選擇「第一後備」，因為正選陣容稍有差池，這位「第一後備」隨時成為「救命丹」，他排3-4-3陣式，會揀一個中前場球員，並且放在「第一後備」，另外兩個席位，則會選對賽球隊較弱的後衛。

陳祉俊表示，揀選後備及排列先後次序在英超Fantasy中也是相當重要的一環。

英超踢罷6周，各隊實力已見高低，陳祉俊表示，搶分四字真言是「富咸對家」，大家可瞄準富咸為目標，揀選其對賽球隊的攻擊球員，並在適當時機運用秘技Triple Captain（隊長3倍積分）搶分，觀乎富咸今周主場迎戰西布朗，這招或許未必有太大着數，但細看賽程，由第9周開始，富咸將會遇上愛華頓、李斯特城及曼城等，若有玩家擁有這些球隊的攻擊球員，便要密切留意，預先做好準備了。

富咸開季6戰僅得1分排包尾，後防失了14球，難怪成為英超Fantasy的「取分指標」。（Getty Images）

今周大戰，首推曼聯主場硬撼阿仙奴，兩隊季初可謂同病相憐，紅魔鬼目前5戰得7分排15，兵工廠近4場聯賽輸了3場，暫以9分位列11，不過轉戰歐洲賽場表現卻判若兩隊，剛在周中分別大炒對手，錄得兩連勝。今場焦點落在雙方射手身上，拉舒福特在歐聯後備上陣18分鐘便極速完成帽子戲法，顯示狀態一流，相反奧巴美揚自開咧戰大炒富咸獨建兩功後，已連續5場聯賽「食白果」，能否及時回勇，將成阿仙奴取分關鍵。

曼聯及阿仙奴上季在奧脫福對壘踢成1:1。（Getty Images）

英超Fantasy Week 6最佳11人。（網上圖片）

本周最高分玩家陣容：

+ 5 + 5 + 5

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：

英超Fantasy｜領隊激鬥 丘建威讚哥帥細心 陳葦如驚嘆鶴臣魄力

【英超Fantasy】玩Game不是求分數 陳葦如揀偏門滿足感更大

英超Fantasy｜教你搶分秘技 舜文籲選Cap勿賭氣 祉俊倡果斷止蝕

【英超fantasy】新手玩家有意外收穫 丘建威點兵鍾情12碼劊子手

【英超Fantasy】陳祉俊推介中場助攻王 有買貴無買錯

英超Fantasy｜劉舜文教你買人攻略 玩家開咧前必上精讀班