辛康納利逝世｜年輕時踢友賽惹曼聯青睞　紅魔開高薪合約邀請加盟

第一代007,差點就是五十年代的曼聯球員。 主演多套《鐵金剛》系列電影的老牌影星辛康納利(Sir Thomas Sean Connery),10月31日與世長辭,終年90歲。「占士邦」戲裏戲外身手同樣了得,年輕時候,他曾是足球員,更在一場友賽被時任曼聯領隊畢士比相中。

那是1953年的事。當時辛康納利已躋身演藝圈,在一次舞台劇《South Pacific》的巡迴表演中,他在曼徹斯特與當地球隊友賽,時任曼聯領隊畢士比在場觀戰,對23歲的辛康納利十分難忘。

其實辛康納利除了演舞台劇,也是蘇格蘭業餘球隊Bonnyrigg Rose的球員。

辛康納利(Sean Connery,左)23歲時獲曼聯領隊畢士比提供一紙周薪25鎊的合約,但他選擇當演員。旁為「細哨」朗拿甸奴。(Getty Images)

比賽之後,曼聯向辛康納利提供一紙合約,周薪25鎊,差不多是辛康納利舞台劇演員薪金的兩倍。

可是,辛康納利沒有接受。

「我很愛足球,很想接受曼聯的合約,但我知道,足球員在30歲後就開始下滑,我當時已23歲了。所以我決定做演員,這是我人生最明智的決定之一。」辛康納利回顧足球路時說過。

The rest is the history. 沒有穿起曼聯球衣,披上占士邦那襲筆挺西裝,《鐵金剛》系列一演就21年。後世都知道,已故的第一代007,球場外、螢幕中,已是一個世紀的傳奇。

辛康納利演活占士邦。(Getty Images)

