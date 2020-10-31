辛康納利逝世｜年輕時踢友賽惹曼聯青睞　紅魔開高薪合約邀請加盟

第一代007，差點就是五十年代的曼聯球員。 主演多套《鐵金剛》系列電影的老牌影星辛康納利（Sir Thomas Sean Connery），10月31日與世長辭，終年90歲。「占士邦」戲裏戲外身手同樣了得，年輕時候，他曾是足球員，更在一場友賽被時任曼聯領隊畢士比相中。

那是1953年的事。當時辛康納利已躋身演藝圈，在一次舞台劇《South Pacific》的巡迴表演中，他在曼徹斯特與當地球隊友賽，時任曼聯領隊畢士比在場觀戰，對23歲的辛康納利十分難忘。

其實辛康納利除了演舞台劇，也是蘇格蘭業餘球隊Bonnyrigg Rose的球員。

辛康納利（Sean Connery，左）23歲時獲曼聯領隊畢士比提供一紙周薪25鎊的合約，但他選擇當演員。旁為「細哨」朗拿甸奴。（Getty Images）

比賽之後，曼聯向辛康納利提供一紙合約，周薪25鎊，差不多是辛康納利舞台劇演員薪金的兩倍。

可是，辛康納利沒有接受。

「我很愛足球，很想接受曼聯的合約，但我知道，足球員在30歲後就開始下滑，我當時已23歲了。所以我決定做演員，這是我人生最明智的決定之一。」辛康納利回顧足球路時說過。

The rest is the history. 沒有穿起曼聯球衣，披上占士邦那襲筆挺西裝，《鐵金剛》系列一演就21年。後世都知道，已故的第一代007，球場外、螢幕中，已是一個世紀的傳奇。

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辛康納利演活占士邦。（Getty Images）

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