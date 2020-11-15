上水行山路線｜新屋嶺探秘尋雙英磚廠遺址　走進邊境深入木湖瓦窰

碧碧看到行友早前去過新屋嶺尋紅磚廠遺址，甚有興致一探，看過網上未有資料，原來是友晟新書，馮校長著作，亦可以串走昔日邊境打鼓嶺新屋嶺、老鼠嶺、木湖村尋古探廢，周末成行。 （行山日期：2020年10月31日）

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到新屋嶺可搭73K巴士到總站下車，途經新屋嶺村沿蓮麻坑路前行一段，右邊小徑上行至雙英磚廠遺址，磚廠範圍頗大，四處也見倒塌的磚牆，磚廠的更亭、儲水池還在，遺址還見幾支煙囪。

看友人資料，約一百年前，因應需求，新界很多地方生產磚瓦，時代變遷，好像有一間在古洞的製磚廠也快將結業。在遺址拍過照後，沿小徑上山崗過75米高的老鼠嶺大休。

按圖看清雙英磚廠、老鼠嶺路線、沿途風景、設施▼

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休後順走山脊過瓦窰麥景陶碉堡，拍照後下山到木湖瓦窰村探瓦窯及碉樓。看景後原路出村走蓮麻坑路過週田村看壁畫屋，最後走到鳯凰湖村搭79K巴士回粉嶺轉火車回家，今日遊村探秘，又看到幾個風水穴，行程尚算輕鬆，玩了一天。

按圖看清木湖瓦窰村、週田村路線、沿途風景、設施▼

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】