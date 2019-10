【上水行山路線】華山軍路景色開揚　親子路線虎地坳起步

用雙腳征服華山,其實人人皆可做到。說的不是五岳之一的華山,而是「上水華山軍路」的華山。 風景開揚下,可以邊望到香港的梧桐河,邊北望神州高聳入雲深圳的梧桐山,避開鬧市的人流,一樂也。這條被康文署以「形似萬里長城」介紹,絕對稱得上是合家歡的路線。

出發前,最重要是查清楚解放軍的練靶時間。根據政府新聞公報二月資料,大嶺靶場除了星期日外,一至六也有機會作射擊練習,時間為上午8時至晚上9時,因此要「征服華山」前,先查清時間免生意外。射擊練習開始前和射擊時,射擊練習區將懸掛紅旗或紅燈。

路線起點不難找,在文錦渡路的紅綠燈附近。(周立賢攝)

按圖看清路線、沿途風景、設施

左方可見深圳梧桐山

於上水廣場坐73K巴士至虎地坳下車,過對面馬路紅綠燈位置便是此路段起點。初段路況平坦,向右望可見梧桐河風景。沿路有不少「民間設施」,令同行友人大開眼界。由海拔20米起步,慢慢爬升至杉山,便會「四上五落」,部份路段斜度不低,若在下雨或潮濕情況,更考驗行山鞋的抓地力。

慢慢行至看旗桿代表到達大嶺祈雨碑。石碑是道光19年(1839年)建成,經過多年的風吹雨打後,仍見到大部份字體,石碑五面都刻上中文字,頂部寫有「大嶺」兩字。

小休過後,沿路右方看到大嶺靶場之際,道路左方會出現兩舊大石,分別被寫上綠悠山及北望神州,眼利的話可見深圳近千米高的梧桐山。採訪當日密雲,廣播電視發射塔的頂端若隱若現,神秘感十足。值得一提的是有力氣的話可走到犀牛望月,難度不高。

華山山頂盡見上水一帶風景。(周立賢攝)

由華山山頂望向靶場。(周立賢攝)

靶場遠景。(周立賢攝)

按圖看清路線、沿途風景、設施

與友人邊行邊閒聊,不消一會便接近松山山頂,遠方看有一個青綠色的顏料在山坡上。好奇心下抄小路,不消一分鐘已見到皇家香港軍團(義勇軍)的軍徽,並印上拉丁文Nulli Secundus in Oriente (Second to None in Orient)。皇家香港軍團(義勇軍)於1995年解散,即使已成歷史,但有心人仍會不時翻新油漆。松山過後全是下山路段,沿路見遊人帶狗上山外,也有電單車及單車團「走過繁華大地」,享受山中之樂外,同樣要打醒精神,留意路面情況。

上水華山軍路起伏不少,被康文署指「形似萬里長城」。(周立賢攝)

按圖看清路線、沿途風景、設施

到達平地見到EA3352電燈柱,代表可以選擇不同方向離開。向最左方向行不消一會便達最接近的下山雞乙公廁,可以解決急時之需。若在EA3352選擇左手面靠右的路線,便會到達坪輋路馬路。一眼便見到坪輋村公廁。行過華山仍意猶未盡的話,可參觀「坪輋壁畫村」。

面向坪輋村公廁時轉左,沿坪輋路經過超力物流中心、打鼓嶺鄉村中心政府大樓、坪輋村村公所行約10至15分鐘,轉入坪原路就出現壁畫村的端倪。受山竹吹襲影響,部份藝術品散落地上,不過由Minions、比卡超、小丑神等畫像,到新年的特色揮春仍十分有特色,可算是雲集百家之大成。村內更設「情心留言」雪櫃,櫃內提供不同顏色的筆及紙予大家發揮創意。

值得留意的是村內有多條路都可直達巴士站。猶豫之際,友人選擇詢問當地居民,問題立即迎刃而解,不用花時間研究Google地圖。在坪輋路離開時,可以乘79K巴士回上水,或可坐52K小巴到粉嶺。

按圖看清路線、沿途風景、設施

上水華山軍路被康文署列為合家歡樂路線,即「親子行山」之選。採訪當日陰天,相信一般人都可應付。不過若下雨或酷熱的話,難度將倍增,還是老套一句「量力而為」。

看到這些牌,就知道進入壁畫村,相機準備。(周立賢攝)

按圖看清路線、沿途風景、設施

+ 12 + 11 + 10