【大埔行山路線】太和起步登走馬崗四方山　冷門人少但山路崎嶇

東北季候風為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥天氣，天氣乾爽可以安排難度高點的山線，今周安排蓮澳附近的走馬崗攀上四方山，太和集合。 （行山日期：2019年10月23日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

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早上9時30分在太和站A出口集合，12人出席在太和廣場拍過大合照，沿錦和橋、錦石路上石蓮路，途經半春園、蓮開公立學校至蓮澳村，前行至山坳指示牌後方墳路登上588米走馬崗。

此路段去年（2018年）年頭走過，但現已滿佈雜草，差不多兩小時路程才到達走馬崗頂。頂上長滿芒草，不太久留，拍張照馬上起步走上四方山，約下午1時到達，在大石旁大休。

按圖看清由太和前往走馬崗、四方山頂路線▼

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休後逆走麥徑第八段下山至鉛礦凹，轉走衛徑第七段至元墩下，剛好有小巴，隊友們馬上登上小巴，返回大埔墟體育館梳洗，再到熟食市場午膳，今日上山路較崎嶇，全程約11公里，走了5個多小時。

按圖看清逆走麥八下山至鉛礦凹路線▼

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香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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行山前先了解行山禮儀：

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】